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22 июля 2017, 0:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Калитвинцев: с Каррерой справился. Справится и дальше? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора.

Авторская колонка известного комментатора. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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© Спорт-Экспресс

Самое удивительное после первого столичного дерби в этом чемпионате — видеть, как в качестве причины неожиданного фиаско «Спартака» во втором тайме после такого мощного первого называются исключительно психологические факторы. Рано расслабились. Не хватило эмоций после Суперкубка. И так далее.

Возможно, что так. Хотя для команды, которая в прошлом сезоне вырвала чемпионство зубами, из 19 своих побед 11 одержав со счетом 1:0 и еще 4 с перевесом в один мяч, подобное предположение выглядит оскорбительно. Люди в «Спартаке» выступают опытные, предполагать появление звездной болезни в их возрасте несколько странно.

Безусловно, у «Динамо» имелось преимущество в свежести, хотя любой тренер скажет, что 48 часов на восстановление на положительном фоне более чем достаточно. Конечно, спартаковцы могли расслабиться, играя поначалу с такой легкостью на чужой половине.

Но причина внезапных перемен в характере дерби после перерыва нужно искать не столько в «Спартаке», сколько в «Динамо». Гости, а точнее их главный тренер Массимо Каррера, допустили несколько тактических ошибок, заменив именно тех, кто больше всего напрягал соперника — сначала Луиза Адриану, потом Зе Луиша. Людей, бравших инициативу на себя и лучше других цеплявшихся за мяч.

Это была собственная, невынужденная ошибка чемпиона.

А вот Калитвинцев, видя, что его команда в первом тайме не только перегорела, но и вчистую уступила центр поля, когда связка Сапета-Зотов оказалась неконкурентоспособной, отработал перерыв как большой специалист. И тактически, и психологически.

Вспомните, на каких условиях самый молчаливый тренер премьер-лиги подписывал с «Динамо» контракт, какие задачи перед ним поставлены. В первом сезоне — победа в ФНЛ. Во втором — усиление нескольких позиций и место не ниже 11-го. То есть не рваться кровь из носу в первую восьмерку и оказаться выше зоны стыковых матчей.

Калитвинцев играл против лучшего тренера РФПЛ прошлого сезона, против команды, где сейчас, возможно, лучшая атака в стране. И по всем предматчевым раскладам «Динамо» считалось в дерби аутсайдером. Более того, болельщики бело-голубых уповали перед встречей только на один фактор — дополнительное время «Спартака» в Суперкубке.

В перерыве — после оглушительного удара в начале дерби — динамовский тренер, зайдя в раздевалку, сказал следующее: «Забыли счет, перестраиваемся». Вместо Сапеты вышел Соу, чуть иначе стали действовать края. Два динамовских инсайда в первом тайме были выдвинуты слишком высоко, что в игре без прессинга в середине поля смотрелось странно. В итоге выпадали почти все — к удовольствию «Спартака».

То, случилось во втором тайме, имеет недавнюю предысторию. На сборах бело-голубые проводили спарринг с чемпионом Болгарии «Лудогорцем» и тоже долго уступали, но потом перестроились и после замен одержали победу — 3:1. Чисто игровые параллели между этими матчами проводить сложно, речь о другом — летом динамовцы встречались с командами, которые готовились стартовать в отборе в Лигу чемпионов. С тем же «Лудогорцем», «Карабахом». И в обоих случаях клуб, только что вернувшийся в РФПЛ, брал верх. То есть какая-то устойчивость против крепких соперников у «Динамо» перед сезоном была — как бы кто скептически ни оценивался уровень спаррингов.

Возможно, это тоже повлияло на то, что против «Спартака» команда в перерыве поверила в себя. Было видно, что динамовцы бьются и друг за друга, и за тренера. В этой пафосной фразе ведь не только отношение к Калитвинцеву, но и к себе самим тоже. Вопрос о том, что тренер остается, решился за несколько дней до сборов. Болельщикам в мае пообещали, что перемен не будет, но окончательно ситуация разрешилась после того, как другое «Динамо», киевское, проявило интерес к Калитвинцеву. Незадолго до этого применительно к москвичам говорили о Красножане, Радимове, Кононове, однако ни один из этих вариантов не сросся.

Калитвинцев эту команду собирал и обкатывал. И никаких серьезных перемен не планировал. В то время как замена его на любого другого специалиста означала бы уход группы игроков. Футболисты такие вещи понимают лучше болельщиков и держатся за своего тренера крепче, чем это может показаться со стороны.

Ну и главное — ничью со «Спартаком» «Динамо» вытащило во многом благодаря вышедшим на замену новичкам Соу и Вандерсону. Первый приступил к тренировкам только 25 июня, второй приехал на сборы днем позже. Оба легионера еще просто не готовы к сезону на сто процентов, вероятно, именно поэтому Сапета и получил шанс в дерби, поскольку прошел все сборы.

Соу и Вандерсона, как и Шуньича, клуб получил в качестве свободных агентов. Иных вариантов не имелось: «Динамо» необходимо закрывать старые долги. Не самое плохое усиление состава под задачу занять место чуть ниже середины таблицы. Цель простая: жить по средствам. Появятся деньги — появятся и другие новички, и намерения попасть в Лигу Европы. Не появятся — все останется как сейчас.

Этому «Динамо», возможно, не хватает мастерства, но матч со «Спартаком» команда вытащила на характере. Когда-то, в пору президентства Толстых, бело-голубые играли именно так. И это соответствовало ожиданиям болельщиков в куда большей степени, чем, когда в клуб пришли деньги, но лучше от этого «Динамо» не стало.

18.07.2017 19:30 Зрители 17133 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
53′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
45′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
(к)
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