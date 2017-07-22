Калитвинцев: с Каррерой справился. Справится и дальше? Колонка Казакова

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Самое удивительное после первого столичного дерби в этом чемпионате — видеть, как в качестве причины неожиданного фиаско «Спартака» во втором тайме после такого мощного первого называются исключительно психологические факторы. Рано расслабились. Не хватило эмоций после Суперкубка. И так далее.

Возможно, что так. Хотя для команды, которая в прошлом сезоне вырвала чемпионство зубами, из 19 своих побед 11 одержав со счетом 1:0 и еще 4 с перевесом в один мяч, подобное предположение выглядит оскорбительно. Люди в «Спартаке» выступают опытные, предполагать появление звездной болезни в их возрасте несколько странно.

Безусловно, у «Динамо» имелось преимущество в свежести, хотя любой тренер скажет, что 48 часов на восстановление на положительном фоне более чем достаточно. Конечно, спартаковцы могли расслабиться, играя поначалу с такой легкостью на чужой половине.

Но причина внезапных перемен в характере дерби после перерыва нужно искать не столько в «Спартаке», сколько в «Динамо». Гости, а точнее их главный тренер Массимо Каррера, допустили несколько тактических ошибок, заменив именно тех, кто больше всего напрягал соперника — сначала Луиза Адриану, потом Зе Луиша. Людей, бравших инициативу на себя и лучше других цеплявшихся за мяч.

Это была собственная, невынужденная ошибка чемпиона.

А вот Калитвинцев, видя, что его команда в первом тайме не только перегорела, но и вчистую уступила центр поля, когда связка Сапета-Зотов оказалась неконкурентоспособной, отработал перерыв как большой специалист. И тактически, и психологически.

Вспомните, на каких условиях самый молчаливый тренер премьер-лиги подписывал с «Динамо» контракт, какие задачи перед ним поставлены. В первом сезоне — победа в ФНЛ. Во втором — усиление нескольких позиций и место не ниже 11-го. То есть не рваться кровь из носу в первую восьмерку и оказаться выше зоны стыковых матчей.

Калитвинцев играл против лучшего тренера РФПЛ прошлого сезона, против команды, где сейчас, возможно, лучшая атака в стране. И по всем предматчевым раскладам «Динамо» считалось в дерби аутсайдером. Более того, болельщики бело-голубых уповали перед встречей только на один фактор — дополнительное время «Спартака» в Суперкубке.

В перерыве — после оглушительного удара в начале дерби — динамовский тренер, зайдя в раздевалку, сказал следующее: «Забыли счет, перестраиваемся». Вместо Сапеты вышел Соу, чуть иначе стали действовать края. Два динамовских инсайда в первом тайме были выдвинуты слишком высоко, что в игре без прессинга в середине поля смотрелось странно. В итоге выпадали почти все — к удовольствию «Спартака».

То, случилось во втором тайме, имеет недавнюю предысторию. На сборах бело-голубые проводили спарринг с чемпионом Болгарии «Лудогорцем» и тоже долго уступали, но потом перестроились и после замен одержали победу — 3:1. Чисто игровые параллели между этими матчами проводить сложно, речь о другом — летом динамовцы встречались с командами, которые готовились стартовать в отборе в Лигу чемпионов. С тем же «Лудогорцем», «Карабахом». И в обоих случаях клуб, только что вернувшийся в РФПЛ, брал верх. То есть какая-то устойчивость против крепких соперников у «Динамо» перед сезоном была — как бы кто скептически ни оценивался уровень спаррингов.

Возможно, это тоже повлияло на то, что против «Спартака» команда в перерыве поверила в себя. Было видно, что динамовцы бьются и друг за друга, и за тренера. В этой пафосной фразе ведь не только отношение к Калитвинцеву, но и к себе самим тоже. Вопрос о том, что тренер остается, решился за несколько дней до сборов. Болельщикам в мае пообещали, что перемен не будет, но окончательно ситуация разрешилась после того, как другое «Динамо», киевское, проявило интерес к Калитвинцеву. Незадолго до этого применительно к москвичам говорили о Красножане, Радимове, Кононове, однако ни один из этих вариантов не сросся.

Калитвинцев эту команду собирал и обкатывал. И никаких серьезных перемен не планировал. В то время как замена его на любого другого специалиста означала бы уход группы игроков. Футболисты такие вещи понимают лучше болельщиков и держатся за своего тренера крепче, чем это может показаться со стороны.

Ну и главное — ничью со «Спартаком» «Динамо» вытащило во многом благодаря вышедшим на замену новичкам Соу и Вандерсону. Первый приступил к тренировкам только 25 июня, второй приехал на сборы днем позже. Оба легионера еще просто не готовы к сезону на сто процентов, вероятно, именно поэтому Сапета и получил шанс в дерби, поскольку прошел все сборы.

Соу и Вандерсона, как и Шуньича, клуб получил в качестве свободных агентов. Иных вариантов не имелось: «Динамо» необходимо закрывать старые долги. Не самое плохое усиление состава под задачу занять место чуть ниже середины таблицы. Цель простая: жить по средствам. Появятся деньги — появятся и другие новички, и намерения попасть в Лигу Европы. Не появятся — все останется как сейчас.