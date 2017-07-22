Юрий Белоус: Бракамонте купили у президента Аргентины
Два самых крупных на сегодня летних трансфера связаны с Аргентиной: «Зенит» заплатил 23 миллиона евро за полузащитника Леандро Паредеса и 15 миллионов за форварда Себастьяна Дриусси. По такому случаю «СЭ» обратился к эксперту по аргентинскому рынку — Юрию БЕЛОУСУ, который совершил несколько громких переходов в ФК «Москва».
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Пабло Баррьентос, Макси Моралес, Густаво Пинто, Макси Лопес. И, конечно, «аргентинский Пушкин» — Эктор Бракамонте. Эти соотечественники Диего Марадоны с разным успехом и на протяжении разного времени защищали
АРГЕНТИНЦЫ БЛИЖЕ ПО МЕНТАЛИТЕТУ К ЕВРОПЕЙЦАМ
— Я очень высокого мнения об аргентинском футболе, — говорит Белоус. — Как и обо всем южноамериканском. Чили и Уругвай становятся все сильнее. Но страны разные. Бразилия — это карнавал, самба, праздник, феерия, и порой игроков оттуда сложно вовремя собрать после отпуска. А вот аргентинцы по менталитету ближе к жителям Италии и Франции.
— То есть дело в дисциплине?
— Не скажу, что бразильцы — несерьезные. Работал с ними в других клубах, все было нормально. Знакомых и друзей из Бразилии тоже хватало. Самарони, например. Да и не было такого, что мы целенаправленно работали только с аргентинцами. Просто так получилось. Хотя они, на мой взгляд, более европейская цивилизация. И ребята из «Москвы» полностью оправдали доверие. Нисколько не жалею, что имели с ними дело.
— При этом
— После «Москвы» Баррьентос, Лопес и Моралес успешно играли в Италии. А Эктор действительно стоит особняком. Это человек с высоким уровнем интеллекта. Он около 10 лет проработал в нашей стране и в каждом клубе оставил след за счет культуры и воспитания.
— Вы же с ним до сих пор на связи?
— Как и с остальными. Эктор — ассистент тренера дубля в «Боке Хуниорс». Уверен, из Бракамонте получится отличный наставник. У него в этом плане обалденный потенциал. Заметил это, когда пригласил его в «Ростов» после «Терека».
— Как строилась работа в «Москве» с учетом нескольких игроков из одной страны?
— Мы заточили наш персонал под испанский язык. Даже администратор, раскладывавший форму, должен был понимать испанский. Досконально изучили аргентинский рынок: знали всех агентов, руководителей клубов. Кстати, когда я покупал Бракамонте, президентом «Боки Хуниорс» был Маурисиу Макри. Он потом приезжал в Москву по моему приглашению.
— А это кто, простите?
— В 2015 году Макри стал президентом Аргентины! После «Боки» был мэром
— Федуну такое не светит?
— У нас другие приоритеты. Хотя если бы Федун занимался дзюдо…
ВИДНО, ЧТО ПАРЕДЕС «В ТЕМЕ»
— Вы
— Было дело. Мы положили глаз на Тевеса, но потом услышали, что «Бавария» дает за него 20 миллионов. Переключились на Ди Марию. Переговоры вели в Торонто, там проходил молодежный чемпионат мира. Готовы были заплатить 6 миллионов, сам Анхель тоже был не против. Но в последний момент появилась «Бенфика», предложила 8 миллионов. Перебить было сложно не только в плане денег, но и по статусу. Одно дело титулованные лиссабонцы, другое — «непонятная» холодная Москва.
— Кого еще из будущих звезд купить хотелось, но не вышло?
— Лавесси сорвался. Он играл за «Сан-Лоренсо». Клуб народный — большая часть акций принадлежит фанатам. Переговоры вести было сложно, просили очень большие суммы, от 8 миллионов. Перед этим мы привезли из «Сан-Лоренсо» Баррьентоса. Я спросил у Пабло про Лавесси, в ответ услышал: «Да, он сумасшедший, но имейте в виду: если вы его возьмете, мы станем чемпионами». Не получилось…
А вообще мне не очень нравится, когда руководители клубов рассказывают о сделках, которые не состоялись. Мы и с Фигу переговоры вели, но ведь не подписали! Если говорим об аргентинцах, то это сумасшедший рынок, на который обязательно нужно обращать внимание.
— «Зенит» вот обратил.
— Не удивлен, ведь до недавнего времени селекционный отдел клуба возглавлял Антон Евменов, который работал у меня в «Москве». Думаю, Константин Сарсания тоже за этим рынком следит.
— Как вам Паредес и Дриусси?
— Ребята хорошие. Уже по первой игре было видно, что Паредес «в теме». Другое дело, при оценке трансферов важно учитывать цену вопроса.
— Такие серьезные траты «Зенита» — следствие злости на чемпионство «Спартака»?
— У питерцев есть четкая задача от главного спонсора: быть в стране номером один. Борьба клубов у нас — это ведь еще и борьба корпораций. Титул
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