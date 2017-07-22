Юрий Белоус: Бракамонте купили у президента Аргентины

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Пабло Баррьентос, Макси Моралес, Густаво Пинто, Макси Лопес. И, конечно, «аргентинский Пушкин» — Эктор Бракамонте. Эти соотечественники Диего Марадоны с разным успехом и на протяжении разного времени защищали черно-гранатовые цвета «Москвы». За этот клуб, ныне не существующий, никогда не играли бразильцы. А вот аргентинцев хватало. Почему так?

АРГЕНТИНЦЫ БЛИЖЕ ПО МЕНТАЛИТЕТУ К ЕВРОПЕЙЦАМ

— Я очень высокого мнения об аргентинском футболе, — говорит Белоус. — Как и обо всем южноамериканском. Чили и Уругвай становятся все сильнее. Но страны разные. Бразилия — это карнавал, самба, праздник, феерия, и порой игроков оттуда сложно вовремя собрать после отпуска. А вот аргентинцы по менталитету ближе к жителям Италии и Франции.

— То есть дело в дисциплине?

— Не скажу, что бразильцы — несерьезные. Работал с ними в других клубах, все было нормально. Знакомых и друзей из Бразилии тоже хватало. Самарони, например. Да и не было такого, что мы целенаправленно работали только с аргентинцами. Просто так получилось. Хотя они, на мой взгляд, более европейская цивилизация. И ребята из «Москвы» полностью оправдали доверие. Нисколько не жалею, что имели с ними дело.

— При этом по-настоящему закрепился в России только Бракамонте.

— После «Москвы» Баррьентос, Лопес и Моралес успешно играли в Италии. А Эктор действительно стоит особняком. Это человек с высоким уровнем интеллекта. Он около 10 лет проработал в нашей стране и в каждом клубе оставил след за счет культуры и воспитания.

— Вы же с ним до сих пор на связи?

— Как и с остальными. Эктор — ассистент тренера дубля в «Боке Хуниорс». Уверен, из Бракамонте получится отличный наставник. У него в этом плане обалденный потенциал. Заметил это, когда пригласил его в «Ростов» после «Терека».

— Как строилась работа в «Москве» с учетом нескольких игроков из одной страны?

— Мы заточили наш персонал под испанский язык. Даже администратор, раскладывавший форму, должен был понимать испанский. Досконально изучили аргентинский рынок: знали всех агентов, руководителей клубов. Кстати, когда я покупал Бракамонте, президентом «Боки Хуниорс» был Маурисиу Макри. Он потом приезжал в Москву по моему приглашению.

— А это кто, простите?

— В 2015 году Макри стал президентом Аргентины! После «Боки» был мэром Буэнос-Айреса, а теперь глава всей страны. Вот так вот. Сразу понятен авторитет футбола.

— Федуну такое не светит?

— У нас другие приоритеты. Хотя если бы Федун занимался дзюдо…

ВИДНО, ЧТО ПАРЕДЕС «В ТЕМЕ»

— Вы как-то рассказывали, что в «Москве» мог оказаться Ди Мария.

— Было дело. Мы положили глаз на Тевеса, но потом услышали, что «Бавария» дает за него 20 миллионов. Переключились на Ди Марию. Переговоры вели в Торонто, там проходил молодежный чемпионат мира. Готовы были заплатить 6 миллионов, сам Анхель тоже был не против. Но в последний момент появилась «Бенфика», предложила 8 миллионов. Перебить было сложно не только в плане денег, но и по статусу. Одно дело титулованные лиссабонцы, другое — «непонятная» холодная Москва.

— Кого еще из будущих звезд купить хотелось, но не вышло?

— Лавесси сорвался. Он играл за «Сан-Лоренсо». Клуб народный — большая часть акций принадлежит фанатам. Переговоры вести было сложно, просили очень большие суммы, от 8 миллионов. Перед этим мы привезли из «Сан-Лоренсо» Баррьентоса. Я спросил у Пабло про Лавесси, в ответ услышал: «Да, он сумасшедший, но имейте в виду: если вы его возьмете, мы станем чемпионами». Не получилось…

А вообще мне не очень нравится, когда руководители клубов рассказывают о сделках, которые не состоялись. Мы и с Фигу переговоры вели, но ведь не подписали! Если говорим об аргентинцах, то это сумасшедший рынок, на который обязательно нужно обращать внимание.

— «Зенит» вот обратил.

— Не удивлен, ведь до недавнего времени селекционный отдел клуба возглавлял Антон Евменов, который работал у меня в «Москве». Думаю, Константин Сарсания тоже за этим рынком следит.

— Как вам Паредес и Дриусси?

— Ребята хорошие. Уже по первой игре было видно, что Паредес «в теме». Другое дело, при оценке трансферов важно учитывать цену вопроса.

— Такие серьезные траты «Зенита» — следствие злости на чемпионство «Спартака»?