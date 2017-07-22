Себастьян Хольмен: Уважаю ФНЛ, но уровень РФПЛ гораздо выше
Шведский защитник «Динамо» — о возвращении московского клуба в элиту отечественного футбола, камбэке в игре со «Спартаком» и атмосфере на московском дерби.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В мае 2016 года после поражения от
Сложно было представить, что после этого инцидента швед продолжит выступать в составе
— «Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча со «Спартаком». Но болельщики рады как после победы…
— Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом камбэк и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.
— Первый тайм начался для «Динамо» неплохо. Почему не удалось выдержать этот темп?
— Считаю, что игра в первом тайме нам вообще не удалась. Мы находились под серьезным прессингом со стороны «Спартака». Соперник навязал нам очень быстрый темп и хорошо владел мячом. Также мы часто отдавали ему много пространства. Промес, Зе Луиш и Адриано этим активно пользовались, что и провело к двум пропущенным мячам. Зато во второй половине игры нам удалось полностью переломить ход встречи. После перерыва наша команда показывала совершенно другой футбол. На мой взгляд, во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.
— На матчи «Динамо» давно не приходило столько болельщиков. Как вам атмосфера на трибунах?
— Атмосфера была фантастическая. Болельщики практически полностью заполнили арену. Приятно, что поклонники «Динамо» остались с клубом и прошли с нами этот нелегкий путь к возвращению в
— «Спартак» — чемпион прошлого сезона. Чувствовалось, что играете против лучшей команды страны?
— Безусловно, это очень сильная команда. Как вы сказали, они чемпионы страны и в этом году будут играть в Лиге Чемпионов с сильнейшими клубами Европы. «Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, что мы показали это сегодня тем, что можем соревноваться с чемпионом России.
— В игре с
— Конечно, уровень
— Чувствуете, что добиваетесь личного прогресса в России?
— Да, у меня очень сильные партнеры, и мы тренируемся много и усердно. Чувствую, что у меня есть определенный прогресс, оттого что каждый день стараюсь выкладываться по полной. И я счастлив быть тут и играть за «Динамо». И надеюсь, мы продолжим в том же духе.
— Что о вас говорят в Швеции? Тренер национальной команды с вами связывается?
— Я знаком с ассистентом тренера сборной Швеции. Иногда общаюсь с ним, поскольку он был моим наставником в шведском клубе «Эльфсборг», в котором я играл ранее. Знаю, что в сборной следят за моей игрой.
|18.07.2017 19:30
|Зрители 17133
|основной раунд: 1-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter