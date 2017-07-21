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21 июля 2017, 23:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вратарь «Локомотива» Гилерме поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) нужен лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15». Такое мнение журналистам высказал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.

Вратарь Локомотива Гилерме поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме 1015 - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

Лимит по схеме «6+5», действующий сейчас в РФПЛ, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. 5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке. Лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

«Я не против данной системы, у легионеров гораздо больше опыта. Не говорю, что российские футболисты плохого уровня, но на мой взгляд при схеме “7+4” уровень чемпионата был выше, поэтому, повторюсь, я только поддерживаю новую схему», — сказал Гилерме.

В пятницу «Локомотив» победил ЦСКА (3:1) в гостевом матче второго тура чемпионата России. «Мы помнили прошлое поражение в том сезоне и хотели максимально реабилитироваться перед своими болельщиками. Никто не считал нас сегодня фаворитами, но мы выиграли. Выполнили установку, которую дал тренер на игру и одержали победу», — сообщил Гилерме.

«Сложно, когда дается мало времени на подготовку, и я как футболист не понимаю, почему перенесли игру. ЦСКА играет в Лиге чемпионов, но надо смотреть и на другие стороны. Нам тогда не пошли навстречу перед финалом Кубка, я понимаю, что это решает РФС, но считаю, что нужно учитывать обе стороны», — сказал Гилерме.

Локомотив возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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