Вратарь «Локомотива» Гилерме поддерживает лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15»

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Лимит по схеме «6+5», действующий сейчас в РФПЛ, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. 5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке. Лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

«Я не против данной системы, у легионеров гораздо больше опыта. Не говорю, что российские футболисты плохого уровня, но на мой взгляд при схеме “7+4” уровень чемпионата был выше, поэтому, повторюсь, я только поддерживаю новую схему», — сказал Гилерме.

В пятницу «Локомотив» победил ЦСКА (3:1) в гостевом матче второго тура чемпионата России. «Мы помнили прошлое поражение в том сезоне и хотели максимально реабилитироваться перед своими болельщиками. Никто не считал нас сегодня фаворитами, но мы выиграли. Выполнили установку, которую дал тренер на игру и одержали победу», — сообщил Гилерме.

«Сложно, когда дается мало времени на подготовку, и я как футболист не понимаю, почему перенесли игру. ЦСКА играет в Лиге чемпионов, но надо смотреть и на другие стороны. Нам тогда не пошли навстречу перед финалом Кубка, я понимаю, что это решает РФС, но считаю, что нужно учитывать обе стороны», — сказал Гилерме.

Локомотив возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».