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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30460603/
21 июля 2017, 23:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Васин — 3,0 за роковую ошибку. Ари — 8,0 за гол и передачу

«СЭ» разобрал игру всех участников матча ЦСКА — «Локомотив».

СЭ разобрал игру всех участников матча ЦСКА — Локомотив. Увеличить
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ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 5,0. С одной стороны, трудно винить в каждом из пропущенных мячей, однако в итоге их набралось целых три.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Не накрыл, да еще толкал Фарфана, когда тот открывал счет. Несколько раз удачно подключался к атакам, бил по воротам и ногой, и головой — тщетно.

ВАСИН — 3,0. Во втором тайме при счете 1:1 допустил грубейшую ошибку — скинул мяч на Ари, после чего тот оказался один на один с Акинфеевым и забил решающий гол. Мог исправиться, но ударом головой не попал в практические пустые ворота.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 4,0. Как и вся оборона ЦСКА сыграл плохо. Именно он «потерял» Тарасова, когда тот забивал третий гол «Локо».

НАТХО — 5,5. В первом тайме сыграл на нескольких позициях, пытался разгонять атаки своей команды, но не слишком в этом преуспел. Был заменен на 53-й минуте на Чалова. Однако без него оказалось еще хуже.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,0. Сделал несколько обостряющих передач с фланга. Несколько раз удачно сыграл в обороне, и в частности однажды очень своевременно выбил мяч на угловой.

ГОЛОВИН — 5,5. Неплохо подыгрывал из глубины партнерам по атаке, держал мяч. В концовке его фол привел к желтой карточке и травме Ари.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Швед очередного «горчичника» в карьере как раз избежал. Раздавал хорошие длинные передачи, в конце матча сам побежал вперед и нанес неплохой удар по воротам.

ЩЕННИКОВ — 5,0. Чуть не забил, замыкая передачу с фланга. А вот за Фарфаном на своем фланге явно не успевал.

ДЗАГОЕВ — 6,0. Провел хороший матч. Хоть и не забил, но очень прилично напрягал оборону «Локо» как острыми передачами, так входами в штрафную. Был заменен из-за травмы.

ВИТИНЬЮ — 6,5. Весь первый тайм пристреливался к воротам Гильерме и перед самым перерывом забил. Да как! Решился на удар метров с 35 и попал точно в нижний угол. Штрафной в его в исполнении во втором тайме тоже получился весьма опасным — соперника спас вратарь.

ЧАЛОВ — 5,0. Вышел на 53-й минуте вместо Натхо, чтобы обострить игру в атаке, однако со своей задачей справился едва ли. Разве что уже в компенсированное время имел момент, и то — не реализовал.

ОЛАНАРЕ — 5,0. Вышел на 67 минуте вместо получившего травму Дзагоева. Однако полноценно заменит его не смог.

МИЛАНОВ — 5,0. Вышел на концовку вместо Щенникова. Ничем особенным не отметился.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 5,5. Пропущенный гол — полностью на совести Гильерме. Мяч летел в ближний угол метров с 35-ти, однако вратарь достать его не смог. Затем исправился. Можно сказать, стал вторым ассистентом, когда Ари сделал счет 2:1. Спас команду, после удара со штрафного Витинью.

БАРИНОВ — 5,5. Молодой защитник пусть порой и ошибался, но очень старался.

КВЕРКВЕЛИЯ — 6,5. Похоже, становится настоящим столпом обороны «Локо». К слову, в одном из эпизодов по-хоккейному принял на себя мяч после сильного удара и спас команду.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 6,0. В целом со своими обязанностями справлялся, хоть и не без огрехов.

ТАРАСОВ — 6,5. Очень вовремя открылся под пас Ари, и оказавшись за спиной у А. Березуцкого, стал автором третьего гола.

ДЕНИСОВ — 6,0. Капитан, как и положено, был одним из лидеров команды. Однажды сам пробил издалека, но не попал в створ.

ФАРФАН — 6,5. Один из лучших игроков матча. Открыл счет после навеса с углового, опередив ударом головой. Постоянно открывался на своем фланге, опережая Щенникова. В концовке сам создал хороший момент.

ФЕРНАНДЕШ — 6,0. Исполнял все угловые после чего практически каждый раз у ворот ЦСКА становилось жарко. Один из таких стандартов привел к голу Фарфана.

АЛ. МИРАНЧУК — 6,0. Играл очень настырно. Несколько раз выводил на хорошую позицию Ари, сам оказывался на острие атаки. Во втором тайме имел отличный момент, но попал в Акинфеева. Принял участие и в голевых атаках.

ЛЫСОВ — 6,0. Дебют молодого футболиста можно признать удачным.

АРИ — 8,0. Стал героем матча. Воспользовался подарком от Васина, переиграл Акинфеева и вывел «Локо» вперед. Организовал и третий гол. Отыгрался с партнером и тут же отдал голевую передачу на Тарасова.

Ан. МИРАНЧУК — 5,5. Вышел вместо Ари и концовку не испортил.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 90+5. б/о.

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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