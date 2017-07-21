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21 июля 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Витиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестче

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива», расистских кричалках фанатов в адрес Гилерме и о том, как забил единственный гол команды.

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— Было очень важно выиграть. Но соперник немного удивил, хотя мы знали, что «Локо» — сильная команда. Ничего страшного, чемпионат только начался, еще будет возможность набрать очки. Например, победить «Локо» во втором матче.

— Скоро начинается Лига чемпионов. Как идет подготовка?
— Мы много тренируемся, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. В этом матче пропустили необязательный второй гол. Наш защитник мог действовать чуть жестче и не допустить прорыва нападающего. После гола, соперник закрылся, а нам приходилось много времени проводить в атаке, пытались отыграться. Вот и пропустили одну из контратак. Но я думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов.

— Что думаете о расистских оскорблениях в адрес Гилерме на матче Суперкубка? Это по-прежнему часть культуры фанатов или оскорблений становится меньше?
— К счастью, меня эта проблема никогда не касалась. Но тот эпизод, конечно, грустный и неприятный. Хотя случаев расизма становится все меньше. Жаль, что такое произошло. Думаю, просто нужно немного терпения, виновных всегда наказывают.

— Вы били с большой дистанции. Знали, что Гилерме может допустить ошибку?
— На самом деле видел несколько последних матчей Гилерме. Скажу так: он очень высокий, и когда мяч летит в угол, да еще и с большой скоростью, ему нужно какое-то время, чтобы допрыгнуть. Плюс мяч был мокрым, а значит, летел еще быстрее. При таких условиях часто бью по воротам. На этот раз мне повезло.

— Тренируете подобный удар?
— Нет, часто бью по воротам с дальней дистанции, и независимо от того, что за вратарь играет у соперника.

— Это поражение позволит лучше сконцентрироваться на предстоящем матче Лиги чемпионов?
— Мы всегда сконцентрированы, и еще разберем ошибки. Но у нас прекрасная команда, которая будет добиваться результата.

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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