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21 июля 2017, 23:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Некорректно обсуждать трансферы после поражения

Генеральный директор ЦСКА после матча с «Локомотивом» (1:3) отметил, что команда допустила много брака в игре, а также высказал мнение по дисквалификации Романа Еременко и состоянии Алана Дзагоева.

Генеральный директор ЦСКА — о матче с Локомотивом. Увеличить
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— К сожалению, игроки ЦСКА допустили много брака, — начал Бабаев с впечатлений от матча. — Особенно второй гол, он стал определяющим в этой встрече. Но это футбол, так бывает. Сделаем выводы, а вся борьба впереди.

— ЦСКА впервые за пять лет пропустил дома три мяча в чемпионате России.

— Любая серия когда-нибудь заканчивается. Главное — не опускать рук.

— Витинью отметился голом. Он может стать лидером атак ЦСКА?

— Я думаю, что не только Витинью. У нас есть и Дзагоев, и Федя Чалов, ребята еще проявят себя. Но, к сожалению, у них не получилось с «Локомотивом».

— Дзагоев попросил замену. Как он себя чувствует?

— Все нормально, просто небольшой икроножный спазм.

— CAS опубликовал решение по Роману Еременко. Ожидаемо, что не сократили?

— Ожидаемое решение. Я неоднократно говорил, что не приходится ждать какого-либо существенного послабления, так и произошло.

— После встречи с «Локомотивом» есть что сказать про трансферы? Болельщики очень ждут информации.

— На мой взгляд, по этому матчу говорить о том, что кого-то необходимо приобрести в ту или иную линию, не совсем корректно. Да, с «Локомотивом» были ошибки и в обороне, и в атаке, и они предопределили результат. Ребята старались, но не получилось. Это не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата.

— Скоро лигочемпионский матч с АЕК. Какие ожидания после встречи с «Локомотивом»?

— Настроение точно не прибавило. Но уверен, что ребята соберутся, может даже по хорошему разозлятся и добьются нужного результата.

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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