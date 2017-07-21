Роман Бабаев: Некорректно обсуждать трансферы после поражения
Генеральный директор ЦСКА после матча с «Локомотивом» (1:3) отметил, что команда допустила много брака в игре, а также высказал мнение по дисквалификации Романа Еременко и состоянии Алана Дзагоева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— К сожалению, игроки ЦСКА допустили много брака, — начал Бабаев с впечатлений от матча. — Особенно второй гол, он стал определяющим в этой встрече. Но это футбол, так бывает. Сделаем выводы, а вся борьба впереди.
— ЦСКА впервые за пять лет пропустил дома три мяча в чемпионате России.
— Любая серия
— Витинью отметился голом. Он может стать лидером атак ЦСКА?
— Я думаю, что не только Витинью. У нас есть и Дзагоев, и Федя Чалов, ребята еще проявят себя. Но, к сожалению, у них не получилось с «Локомотивом».
— Дзагоев попросил замену. Как он себя чувствует?
— Все нормально, просто небольшой икроножный спазм.
— CAS опубликовал решение по Роману Еременко. Ожидаемо, что не сократили?
— Ожидаемое решение. Я неоднократно говорил, что не приходится ждать
— После встречи с «Локомотивом» есть что сказать про трансферы? Болельщики очень ждут информации.
— На мой взгляд, по этому матчу говорить о том, что
— Скоро лигочемпионский матч с АЕК. Какие ожидания после встречи с «Локомотивом»?
— Настроение точно не прибавило. Но уверен, что ребята соберутся, может даже по хорошему разозлятся и добьются нужного результата.
|21.07.2017 19:30
|Зрители 14500
|основной раунд: 2-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив М
|Первый тайм: 1:1
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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