Роман Бабаев: Некорректно обсуждать трансферы после поражения

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— К сожалению, игроки ЦСКА допустили много брака, — начал Бабаев с впечатлений от матча. — Особенно второй гол, он стал определяющим в этой встрече. Но это футбол, так бывает. Сделаем выводы, а вся борьба впереди.

— ЦСКА впервые за пять лет пропустил дома три мяча в чемпионате России.

— Любая серия когда-нибудь заканчивается. Главное — не опускать рук.

— Витинью отметился голом. Он может стать лидером атак ЦСКА?

— Я думаю, что не только Витинью. У нас есть и Дзагоев, и Федя Чалов, ребята еще проявят себя. Но, к сожалению, у них не получилось с «Локомотивом».

— Дзагоев попросил замену. Как он себя чувствует?

— Все нормально, просто небольшой икроножный спазм.

— CAS опубликовал решение по Роману Еременко. Ожидаемо, что не сократили?

— Ожидаемое решение. Я неоднократно говорил, что не приходится ждать какого-либо существенного послабления, так и произошло.

— После встречи с «Локомотивом» есть что сказать про трансферы? Болельщики очень ждут информации.

— На мой взгляд, по этому матчу говорить о том, что кого-то необходимо приобрести в ту или иную линию, не совсем корректно. Да, с «Локомотивом» были ошибки и в обороне, и в атаке, и они предопределили результат. Ребята старались, но не получилось. Это не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата.

— Скоро лигочемпионский матч с АЕК. Какие ожидания после встречи с «Локомотивом»?

— Настроение точно не прибавило. Но уверен, что ребята соберутся, может даже по хорошему разозлятся и добьются нужного результата.