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21 июля 2017, 23:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Ари получил повреждения боковой связки колена и мениска

ТАСС, 21 июля. Нападающий «Локомотива» Ари получил травмы боковой связки колена и мениска в матче второго тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Встреча второго тура между ЦСКА и «Локомотивом», прошедшая на стадионе армейцев, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев — Витиньо (42). Ари был заменен на 85-й минуте, покидал поле бразилец на носилках.

«По предварительным данным, Ари получил повреждения боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение», — говорится в сообщении.

В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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