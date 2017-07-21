Футболист «Локомотива» Ари получил повреждения боковой связки колена и мениска

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Встреча второго тура между ЦСКА и «Локомотивом», прошедшая на стадионе армейцев, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев — Витиньо (42). Ари был заменен на 85-й минуте, покидал поле бразилец на носилках.

«По предварительным данным, Ари получил повреждения боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение», — говорится в сообщении.

В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».