Сёмин: Это был лучший матч «Локомотива» при моём участии
Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в оценках и суждениях главных тренеров команд, Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После победы в дерби главный «машинист» был благодушен и расположен к разговору. Журналисты этим не преминули воспользоваться.
— Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова, — начал выступление на
— Что с Ари, известно?
— Достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит
— А Денисов?
— У Игоря всё попроще. С Ари всё достаточно сложно.
— Сформулируете главную причину победы?
—
— Как оцените игру юного Лысова против Фернандеса?
— Замечательно.
— Но ошибки были?
— Конечно, были. Он первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного
— Правда, что Рыбуся приобрели без вашего ведома?
— Наверное, о трансфере не будем говорить. У нас есть футболист Рыбусь, и думаю, он нам поможет. У нас маленькая обойма игроков, а команда играет на три турнира и должна определённая ротация быть.
— Несколько ошибок Гилерме не повлияют на его статус первого номера?
— Гилерме на сегодняшний день — номер один. На следующий матч — посмотрим, как будет готовиться. У нас и второй, и третий вратари достаточно хорошего уровня. До этого Гилерме с Тулой выручил — вы видели.
— Когда Ари получил травму, у вас возникла перепалка с Головиным. Что говорили?
— Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, и к нему подобраться нельзя было.
Я не видел, кто совершил этот прыжок или подкат.
— Вы изначально планировали аккуратно сыграть сзади, а после перерыва прибавить в агрессивности?
— Когда выигрываешь, всегда план получается, когда проигрываешь — рушится. Наш план останется внутри команды. Мы разве атаковали меньше? У «Локомотива» было больше моментов, чем у ЦСКА.
— Что сказали перед матчем Тошичу?
— Я его очень уважаю. Такие футболисты и у нас были — тот же Майкон душой и сердцем был с командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях. Этот игрок много дал лиге российской, много нам нервов потрепал. Он замечательный парень. Я ему пожелал удачи.
Виктор Гончаренко, по понятным причинам, был менее разговорчив.
— В атаке мы действовали достаточно монотонно, — констатировал главный тренер ЦСКА. — В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику — он грамотно действовал и закономерно победил.
— ЦСКА допускал ошибки в обороне против «Анжи» — и вот опять. Это системная проблема?
— Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.
— Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев? Он снова травмировался?
— Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточнокреативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использоватьего
— «Локомотив» провёл три матча за неделю — почему же за ЦСКА не сработал фактор свежести?
— Мы много позиционно атаковали, тогда как «Локомотив» позиционно защищался. Это всегда проще.
|21.07.2017 19:30
|Зрители 14500
|основной раунд: 2-й тур
|Арена ЦСКА
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив М
|Первый тайм: 1:1
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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