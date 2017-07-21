Сёмин: Это был лучший матч «Локомотива» при моём участии

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После победы в дерби главный «машинист» был благодушен и расположен к разговору. Журналисты этим не преминули воспользоваться.

— Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова, — начал выступление на пресс-конференции Юрий Сёмин. — Никто и не думал, что «Локо» может за семь дней сыграть три матча. Но завершающий из них был лучшим при моём участии. На сегодняшний день. Я очень благодарен ребятам: была большая самоотдача, выложились.

— Что с Ари, известно?

— Достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит какая-то операция. Он на долгий срок выбыл.

— А Денисов?

— У Игоря всё попроще. С Ари всё достаточно сложно.

— Сформулируете главную причину победы?

— Во-первых, я восхищен игроками, потому что они запомнили то поражение, что у нас тут было. Ребята очень собранно проводили эти два дня после матча с «Арсеналом», который нам сложно давался. Они нашли и проявили волевые усилия. Мы запомнили то поражение надолго. Сегодня отыгрались.

— Как оцените игру юного Лысова против Фернандеса?

— Замечательно.

— Но ошибки были?

— Конечно, были. Он первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного всё-таки было больше. На мой взгляд, Лысов справился с Фернандесом.

— Правда, что Рыбуся приобрели без вашего ведома?

— Наверное, о трансфере не будем говорить. У нас есть футболист Рыбусь, и думаю, он нам поможет. У нас маленькая обойма игроков, а команда играет на три турнира и должна определённая ротация быть.

— Несколько ошибок Гилерме не повлияют на его статус первого номера?

— Гилерме на сегодняшний день — номер один. На следующий матч — посмотрим, как будет готовиться. У нас и второй, и третий вратари достаточно хорошего уровня. До этого Гилерме с Тулой выручил — вы видели.

— Когда Ари получил травму, у вас возникла перепалка с Головиным. Что говорили?

— Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, и к нему подобраться нельзя было.

Я не видел, кто совершил этот прыжок или подкат.

— Вы изначально планировали аккуратно сыграть сзади, а после перерыва прибавить в агрессивности?

— Когда выигрываешь, всегда план получается, когда проигрываешь — рушится. Наш план останется внутри команды. Мы разве атаковали меньше? У «Локомотива» было больше моментов, чем у ЦСКА.

— Что сказали перед матчем Тошичу?

— Я его очень уважаю. Такие футболисты и у нас были — тот же Майкон душой и сердцем был с командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях. Этот игрок много дал лиге российской, много нам нервов потрепал. Он замечательный парень. Я ему пожелал удачи.

Виктор Гончаренко, по понятным причинам, был менее разговорчив.

— В атаке мы действовали достаточно монотонно, — констатировал главный тренер ЦСКА. — В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику — он грамотно действовал и закономерно победил.

— ЦСКА допускал ошибки в обороне против «Анжи» — и вот опять. Это системная проблема?

— Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.

— Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев? Он снова травмировался?

— Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточнокреативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использоватьего по-разному.

— «Локомотив» провёл три матча за неделю — почему же за ЦСКА не сработал фактор свежести?

— Мы много позиционно атаковали, тогда как «Локомотив» позиционно защищался. Это всегда проще.