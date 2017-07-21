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21 июля 2017, 22:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: Это был лучший матч «Локомотива» при моём участии

Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в оценках и суждениях главных тренеров команд, Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.

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После победы в дерби главный «машинист» был благодушен и расположен к разговору. Журналисты этим не преминули воспользоваться.

— Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова, — начал выступление на пресс-конференции Юрий Сёмин. — Никто и не думал, что «Локо» может за семь дней сыграть три матча. Но завершающий из них был лучшим при моём участии. На сегодняшний день. Я очень благодарен ребятам: была большая самоотдача, выложились.

— Что с Ари, известно?
— Достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит какая-то операция. Он на долгий срок выбыл.

— А Денисов?
— У Игоря всё попроще. С Ари всё достаточно сложно.

— Сформулируете главную причину победы?
Во-первых, я восхищен игроками, потому что они запомнили то поражение, что у нас тут было. Ребята очень собранно проводили эти два дня после матча с «Арсеналом», который нам сложно давался. Они нашли и проявили волевые усилия. Мы запомнили то поражение надолго. Сегодня отыгрались.

— Как оцените игру юного Лысова против Фернандеса?
— Замечательно.

— Но ошибки были?
— Конечно, были. Он первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного всё-таки было больше. На мой взгляд, Лысов справился с Фернандесом.

— Правда, что Рыбуся приобрели без вашего ведома?
— Наверное, о трансфере не будем говорить. У нас есть футболист Рыбусь, и думаю, он нам поможет. У нас маленькая обойма игроков, а команда играет на три турнира и должна определённая ротация быть.

— Несколько ошибок Гилерме не повлияют на его статус первого номера?
— Гилерме на сегодняшний день — номер один. На следующий матч — посмотрим, как будет готовиться. У нас и второй, и третий вратари достаточно хорошего уровня. До этого Гилерме с Тулой выручил — вы видели.

— Когда Ари получил травму, у вас возникла перепалка с Головиным. Что говорили?
— Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, и к нему подобраться нельзя было.
Я не видел, кто совершил этот прыжок или подкат.

— Вы изначально планировали аккуратно сыграть сзади, а после перерыва прибавить в агрессивности?
— Когда выигрываешь, всегда план получается, когда проигрываешь — рушится. Наш план останется внутри команды. Мы разве атаковали меньше? У «Локомотива» было больше моментов, чем у ЦСКА.

— Что сказали перед матчем Тошичу?
— Я его очень уважаю. Такие футболисты и у нас были — тот же Майкон душой и сердцем был с командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях. Этот игрок много дал лиге российской, много нам нервов потрепал. Он замечательный парень. Я ему пожелал удачи.

Виктор Гончаренко, по понятным причинам, был менее разговорчив.

— В атаке мы действовали достаточно монотонно, — констатировал главный тренер ЦСКА. — В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику — он грамотно действовал и закономерно победил.

— ЦСКА допускал ошибки в обороне против «Анжи» — и вот опять. Это системная проблема?
— Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.

— Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев? Он снова травмировался?
— Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточнокреативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использоватьего по-разному.

— «Локомотив» провёл три матча за неделю — почему же за ЦСКА не сработал фактор свежести?
— Мы много позиционно атаковали, тогда как «Локомотив» позиционно защищался. Это всегда проще.

21.07.2017 19:30 Зрители 14500 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 24′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук, Арикленес да Силва Ари) 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 84′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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