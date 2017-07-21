К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

На первых минутах оборону пермяков напрягал Мамтов, забивший в прошлом сезоне 23 мяча за «Тюмень», однако гол у хозяев организовали игроки-разрушители. Опорный полузащитник Афонин выполнил навес со штрафного, а центральный защитник Брызгалов сначала превзошел в воздушной дуэли коллегу по амплуа Зайцева, после чего со второй попытки отправил мяч в сетку, воспользовавшись рикошетом от ноги Костюкова.

Проиграв «Анжи» борьбу за центр поля, Гаджи Гаджиев еще до перерыва поменял часто ошибавшегося Шаваева на Комолова. В перерыве пермяки постарались активизировать игру на левом фланге, куда из центра сместился капитан уральцев Занев, а потом в составе «Амкара» и вовсе появился третий номинальный форвард Салугин. Он обязан был забивать первым же касанием, с нескольких метров запустив мяч выше ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80?src=hash">#АнжиАмкар</a> 1:0 23' Сергей Брызгалов <a href="https://t.co/18qSPBXqDP">pic.twitter.com/18qSPBXqDP</a></p>— РФПЛ(@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/888444959749275648">21 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гости наконец-то стали напоминать себя прошлогодних, но и хозяева почувствовали уверенность в своих силах. Плюс, Александр Григорян своей серией замен и тактических перестановок достойно ответил на усиление игры соперника. Два свежих игрока — Кацаев и Базелюк — создали стопроцентный момент, однако вернувшийся из Португалии форвард своим промахом сохранил интригу до финального свистка. Реакция «Анжи» на стартовое поражение оказалась идеальной, а вот «Амкару» предстоит исправляться дома после двух поражений на Кавказе.

ЦИФРЫ

2-й гол забил в премьер-лиге, защитник «Анжи» Брызгалов. Прошлый раз он отличился еще в составе «Спартака», 26 мая 2013 года записав на свой счет победный мяч в поединке с «Аланией» (2:0).

4 гостевых матча подряд не может забить «Амкар», в последний раз отличавшийся на чужих полях 22 апреля в игре с «Локомотивом».