«Анжи» — «Амкар»: Гол Брызгалова — залог победы
Во втором домашнем матче «Анжи» после поражения сумел обыграть команду своего бывшего тренера.
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Видимо, что-то случилось...
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
На первых минутах оборону пермяков напрягал Мамтов, забивший в прошлом сезоне 23 мяча за «Тюмень», однако гол у хозяев организовали
Проиграв «Анжи» борьбу за центр поля, Гаджи Гаджиев еще до перерыва поменял часто ошибавшегося Шаваева на Комолова. В перерыве пермяки постарались активизировать игру на левом фланге, куда из центра сместился капитан уральцев Занев, а потом в составе «Амкара» и вовсе появился третий номинальный форвард Салугин. Он обязан был забивать первым же касанием, с нескольких метров запустив мяч выше ворот.
Гости
ЦИФРЫ
2-й гол забил в
4 гостевых матча подряд не может забить «Амкар», в последний раз отличавшийся на чужих полях 22 апреля в игре с «Локомотивом».
|Александр Григорян
|Гаджи Гаджиев
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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