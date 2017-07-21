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21 июля 2017, 22:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» — «Амкар»: Гол Брызгалова — залог победы

Во втором домашнем матче «Анжи» после поражения сумел обыграть команду своего бывшего тренера.

Во втором домашнем матче <span class=error>Анжи</span> после поражения сумел обыграть команду своего бывшего тренера. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

На первых минутах оборону пермяков напрягал Мамтов, забивший в прошлом сезоне 23 мяча за «Тюмень», однако гол у хозяев организовали игроки-разрушители. Опорный полузащитник Афонин выполнил навес со штрафного, а центральный защитник Брызгалов сначала превзошел в воздушной дуэли коллегу по амплуа Зайцева, после чего со второй попытки отправил мяч в сетку, воспользовавшись рикошетом от ноги Костюкова.

Проиграв «Анжи» борьбу за центр поля, Гаджи Гаджиев еще до перерыва поменял часто ошибавшегося Шаваева на Комолова. В перерыве пермяки постарались активизировать игру на левом фланге, куда из центра сместился капитан уральцев Занев, а потом в составе «Амкара» и вовсе появился третий номинальный форвард Салугин. Он обязан был забивать первым же касанием, с нескольких метров запустив мяч выше ворот.

Гости наконец-то стали напоминать себя прошлогодних, но и хозяева почувствовали уверенность в своих силах. Плюс, Александр Григорян своей серией замен и тактических перестановок достойно ответил на усиление игры соперника. Два свежих игрока — Кацаев и Базелюк — создали стопроцентный момент, однако вернувшийся из Португалии форвард своим промахом сохранил интригу до финального свистка. Реакция «Анжи» на стартовое поражение оказалась идеальной, а вот «Амкару» предстоит исправляться дома после двух поражений на Кавказе.

ЦИФРЫ

2-й гол забил в премьер-лиге, защитник «Анжи» Брызгалов. Прошлый раз он отличился еще в составе «Спартака», 26 мая 2013 года записав на свой счет победный мяч в поединке с «Аланией» (2:0).

4 гостевых матча подряд не может забить «Амкар», в последний раз отличавшийся на чужих полях 22 апреля в игре с «Локомотивом».

21.07.2017 19:30 Зрители 6207 основной раунд: 2-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Григорян Гаджи Гаджиев
Голы
23′ Сергей Брызгалов 92
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
45′ Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
11′ Сергей Брызгалов 92
Павел Яковлев (к) 91
Иван Маркелов 88
Вадим Афонин 29
70′ Олег Данченко 94
Константин Базелюк 9
71′ Хасан Мамтов 97
Адлан Кацаев 7
55′ Павел Карасев 6
Аяз Гулиев 77
1 Артур Нигматуллин
19 Брайн Оладапо Идову
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 46′
27 Михаил Костюков 90′
9 Дарко Бодул
11 Алексей Гасилин
13 Роланд Гиголаев 46′ 39′
6 Секу Конде 75′
5 Януш Гол 63′
77 Александр Салугин 85′
10 Алихан Шаваев 40′
20 Павел Комолов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
3 Угловые 2
13 Фолы 21
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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