ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России

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В составе хозяев поля гол забил Витиньо (42-я минута), у гостей отличились Джефферсон Фарфан (23), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74). Ари получил травму и покидал поле на носилках на 85-й минуте.



В заявку ЦСКА вновь не попал защитник Сергей Игнашевич, игрок тренируется в общей группе, однако продолжает восстанавливаться после операции на стопе. В состав «Локомотива» вернулся полузащитник Дмитрий Тарасов, который пропустил матч первого тура с тульским «Арсеналом» из-за повреждения, полученного в игре за Суперкубок страны.

19-летний Михаил Лысов впервые вышел на поле в матче премьер-лиги с первых минут. Левый защитник, который является воспитанником клуба, дебютировал на высшем уровне в матче с «Арсеналом» (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Ари забил 50-й мяч в высшем дивизионе чемпионата России, ранее форвард выступал за московский «Спартак» (89 матчей в чемпионате, 21 гол) и «Краснодар» (76, 22). В «Локомотив» бразилец перешел на правах аренды зимой, а по окончании сезона подписал полноценный контракт, за железнодорожников Ари отличился 7 раз в 10 матчах.

ЦСКА не пропускал три мяча в домашнем матче чемпионата страны почти пять лет — 4 августа 2012 армейцы проиграли «Зениту» со счетом 1:3.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».