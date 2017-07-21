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21 июля 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:3 в домашнем матче второго тура чемпионата России.

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В составе хозяев поля гол забил Витиньо (42-я минута), у гостей отличились Джефферсон Фарфан (23), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74). Ари получил травму и покидал поле на носилках на 85-й минуте.

В заявку ЦСКА вновь не попал защитник Сергей Игнашевич, игрок тренируется в общей группе, однако продолжает восстанавливаться после операции на стопе. В состав «Локомотива» вернулся полузащитник Дмитрий Тарасов, который пропустил матч первого тура с тульским «Арсеналом» из-за повреждения, полученного в игре за Суперкубок страны.

19-летний Михаил Лысов впервые вышел на поле в матче премьер-лиги с первых минут. Левый защитник, который является воспитанником клуба, дебютировал на высшем уровне в матче с «Арсеналом» (1:0), выйдя на замену во втором тайме. Ари забил 50-й мяч в высшем дивизионе чемпионата России, ранее форвард выступал за московский «Спартак» (89 матчей в чемпионате, 21 гол) и «Краснодар» (76, 22). В «Локомотив» бразилец перешел на правах аренды зимой, а по окончании сезона подписал полноценный контракт, за железнодорожников Ари отличился 7 раз в 10 матчах.

ЦСКА не пропускал три мяча в домашнем матче чемпионата страны почти пять лет — 4 августа 2012 армейцы проиграли «Зениту» со счетом 1:3.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре «Локомотив» 30 июля примет махачкалинский «Анжи», днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба «СКА-Хабаровск».

21.07.2017 19:30 основной раунд: 2-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 1:3 Локомотив М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
42′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев)  
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 23′
9 Арикленес да Силва Ари 66′
23 Дмитрий Тарасов 74′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Понтус Вернблум 3
82′ Александр Головин 17
Виктор Винисиус Витинью 11
81′ Георгий Щенников 42
Георгий Миланов 8
68′ Алан Дзагоев 10
Аарон Самуэль Оланаре 99
53′ Бибрас Натхо 66
Федор Чалов 63
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия 47′
36 Дмитрий Баринов
8 Джефферсон Фарфан 58′
84 Михаил Лысов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
23 Дмитрий Тарасов 54′
27 Игорь Денисов (к) 85′
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
9 Арикленес да Силва Ари 85′
60 Антон Миранчук 90+4′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
20 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
7 Угловые 2
5 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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