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21 июля 2017, 21:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» победил «Амкар» в матче второго тура чемпионата России

ТАСС, 21 июля. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Увеличить
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Гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов.

«Анжи» с тремя очками в активе занимает седьмую позицию в турнирной таблице, «Амкар» располагается на 16-й строчке (0). В следующем туре «Анжи» 30 июля сыграет на выезде с московским «Локомотивом», в тот же день «Амкар» примет «Ростов».

21.07.2017 19:30 Зрители 6207 основной раунд: 2-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Григорян Гаджи Гаджиев
Голы
23′ Сергей Брызгалов 92
Составы
Алексей Солосин 1
Магомед Мусалов 5
45′ Владимир Полуяхтов 3
Тома Фибель 45
11′ Сергей Брызгалов 92
Павел Яковлев (к) 91
Иван Маркелов 88
Вадим Афонин 29
70′ Олег Данченко 94
Константин Базелюк 9
71′ Хасан Мамтов 97
Адлан Кацаев 7
55′ Павел Карасев 6
Аяз Гулиев 77
1 Артур Нигматуллин
19 Брайн Оладапо Идову
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 46′
27 Михаил Костюков 90′
9 Дарко Бодул
11 Алексей Гасилин
13 Роланд Гиголаев 46′ 39′
6 Секу Конде 75′
5 Януш Гол 63′
77 Александр Салугин 85′
10 Алихан Шаваев 40′
20 Павел Комолов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
3 Угловые 2
13 Фолы 21
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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