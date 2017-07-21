«Анжи» победил «Амкар» в матче второго тура чемпионата России
ТАСС, 21 июля. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.
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Гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов.
«Анжи» с тремя очками в активе занимает седьмую позицию в турнирной таблице, «Амкар» располагается на 16-й строчке (0). В следующем туре «Анжи» 30 июля сыграет на выезде с московским «Локомотивом», в тот же день «Амкар» примет «Ростов».
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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