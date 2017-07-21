Фарфан и немного фарта. Как «Локомотив» выехал на первое место в таблице

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Три рейтинговых матча прошли в столице на старте нового сезона, и все три — в будние дни: два по пятницам, один — во вторник. Вроде бы серьёзная причина очередной раз поворчать об антиболельщицком расписании и его недальновидных авторах. Но к последнему сдвигу организация, проводящая чемпионат, оказалась причастной лишь косвенно. Премьер-Лиге ничего не оставалось, кроме как удовлетворить ходатайство ЦСКА о переносе матча внутреннего календаря на сутки раньше. Причина более чем уважительная — старт в Лиге чемпионов.

Помимо зрителей, продиравшихся на «Песчанку» по шести-семибалльным пятничным пробкам, изменение даты матча доставило неудобства «Локомотиву». «Железнодорожникам» пришлось играть через два дня на третий после неожиданно энергозатратного противоборства с «Арсеналом», а главный «машинист» не удержался от саркастичной шпильки в адрес соперника по дерби: «ЦСКА хорошо составляет календарь — всё просчитывает». Было бы странно, не воспользуйся «армейцы» законным правом на лишний день восстановления перед заведомо нервным путешествием в Грецию.

Помимо традиционного оттока людей из столицы в конце недели существовало ещё одно отнюдь не пустяшное препятствие аншлагу на «ВЭБ Арене». А именно — экстренное предупреждение МЧС «о неблагоприятных погодных условиях». После того как Москву засыпало градом размером с горох, ряды желающих сходить вечером «на футбольчик», наверное, поредели. Комплекс факторов и привёл к обидно низкой явке на дерби. Поклонники «Локо», и те не заполнили целиком свою единственную трибуну. А жаль. Вечер выдался не только тёплым, но и богатым на события.

Первое — проводы Тошича. После семи лет «службы» Зоран просто не мог уйти, не попрощавшись. Как человек благодарный, он сделал это перед первым домашним матчем ЦСКА. Трогательности моменту добавил персональный баннер «армейской» фан-трибуны: «Хвала ти за све, Зоран!» (переводить, полагаю, излишне).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Персональный баннер для Тошича: "Хвала ти за все Зоран" ?⚽ <a href="https://t.co/pOHtSyuJeC">pic.twitter.com/pOHtSyuJeC</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/888433053676294144">21 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Второй примечательный момент дерби — обилие собственных воспитанников на газоне. Юрий Сёмин решил не отставать в этом вопросе от молодого коллеги Гончаренко и на тройку «армейских» выпускников Акинфеев, Головин, Щенников ответил Бариновым, Алексеем Миранчуком и — внимание — Лысовым. 19-летнему дебютанту (в основном составе Михаил уже выходил, в стартовом — нет) досталась чуть ли не самая сложная миссия среди всех гостей -сдерживать неистового Фернандеса. Логично было предположить, что на этот край красно-синие обратят самое пристальное внимание — как потенциально самую уязвимую зону соперника. К чести молодого бека, ответственное задание он не завалил — на фоне матёрого оппонента смотрелся достойно.

Виктора Гончаренко удовлетворили итоги «каспийского» тактического эксперимента, коль скоро он решил повторить его и дома. Компанию Витиньо на переднем краю снова составил Дзагоев. Время от времени Алана сносило течением игры то на левый фланг, то в глубину поля, но периодически он оказывался даже выше бразильского напарника — и действовал в непривычном секторе очень даже грамотно. Он и создал первым остроту у ворот Гилерме, с убойной позиции послав мяч над перекладиной. Мяч Дзагоеву поднёс, как нетрудно догадаться, Марио.

По мотивам апрельского междусобойчика безжалостной критике подверглись защитники и, особенно, опорные хавбеки «Локо». На этот раз Денисов с Тарасовым были более собраны и по-хорошему злы. Не только обозначали помехи — реально создавали их противнику. А как эти двое умеют разрушать, не мне вам рассказывать. Ещё более очевидное отличие летнего дерби от весеннего: тогда ворота «железнодорожников» засосали чуть ли не все мячи, летевшие в створ. На этот раз Гилерме был настроен менее радушно — и тащил, тащил. До определённого момента…

«Локомотиву» хватило одного попадания в створ за тайм, чтобы повести в счёте. Незамысловатый, на первый взгляд, розыгрыш углового (навес Фернандеша, удар головой Фарфана) внезапно поставил в затруднительное положение бывалых, рослых стопперов ЦСКА.

Ближе к концу первого тайма Гончаренко применил приём, неоднократно выручавший предшественника — двинул на острие атаки Вернблума. Расчёт на пробивные и «лётные» качества шведа себя отчасти оправдал. Нет, Понтус не забил, но, возможно, его отвлекающий манёвр и сбил с панталыку кипера «Локомотива»: на дальний удар Витиньо обрусевший бразилец среагировал с опозданием.

С выходом на замену вскоре после возобновления игры Чалова структура игры ЦСКА не изменилась — наступательный потенциал повысился. Дзагоев уступил юному одноклубнику более привычное тому место в центре наступления, а сам занял позицию заменённого Натхо. Чалов без раскачки включился в процесс и сразу же принял участие в потенциально голевой атаке. После скидки 63-го номера Щенников с нескольких метров ковырнул мяч мимо пустого угла ворот.

65-я минута вышла вдвойне огорчительной для ЦСКА. Не успел Дзагоев — как же ему не везёт последнее время! — просигнализировать тренеру о необходимости замены, как «Локомотив» повторно вышел вперёд. Васин неуклюже сработал против Ари, и тому не составило труда обвести Акинфеева и поразить цель.

С уходом Дзагоева в опорную зону сел Витиньо, и ЦСКА перешёл на игру в два мощных форварда — на подмогу к Чалову выдвинулся Оланаре. Хозяева усилили давление на ворота «Локо», но вместо того чтобы сравнять счёт (а возможность загладить вину за результативный ляпсус у Васина был шикарный!), допустил ещё один фатальный промах в тылу. Антигерой апрельского дерби Тарасов им с превеликим удовольствием воспользовался.

Единственное, что омрачило победу «Локо», это травма Ари. Бразилец долго не поднимался с газона, вызвав шквал негодования у игроков и болельщиков ЦСКА. Как оказалось, не симулировал. В подтрибунное помещение нападающий отправился раньше товарищей и на носилках. Оставшиеся на газоне «железнодорожники» грамотно довели дело до победы. Второй подряд.

«Локомотив» на первом месте — когда последний раз такое было?!

Олег Лысенко.