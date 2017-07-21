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21 июля 2017, 20:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Уткин: Манчини — слабейший иностранный тренер «Зенита», если не считать Петржелу

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера Зенита. Увеличить
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«Понятен ли выбор «Зенитом» Манчини? Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки — а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста — качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

Вообще, я считаю, что Манчини — очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Я думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Я имеюв виду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе. В моём понимании Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу", — цитирует Уткина «Спорт Бизнес Online».

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