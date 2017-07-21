«Понятен ли выбор «Зенитом» Манчини? Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки — а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста — качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.