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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30459621/
21 июля 2017, 20:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» выиграл у «Зенита» в молодёжном первенстве, уступая 0:2 после 1-го тайма

В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Рубин» в гостях одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Зенитом».

На 28-й минуте Ефим Бойцов вывел хозяев вперёд, а незадолго до конца первого тайма Кирилл Макеев сделал счёт 2:0 в пользу «Зенита». На 63-й минуте Даниил Макеев один мяч отыграл, а на 77-й оформил дубль, сумев сравнять счёт. Победный мяч «Рубин» забил на 79-й минуте — точным ударом отметился Ильзат Ахметов.

В следующем туре «Зенит» 29 июля встретится с «Тосно», а «Рубин» в тот же день примет «Арсенал».
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