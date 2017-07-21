«Рубин» выиграл у «Зенита» в молодёжном первенстве, уступая 0:2 после 1-го тайма

На 28-й минуте Ефим Бойцов вывел хозяев вперёд, а незадолго до конца первого тайма Кирилл Макеев сделал счёт 2:0 в пользу «Зенита». На 63-й минуте Даниил Макеев один мяч отыграл, а на 77-й оформил дубль, сумев сравнять счёт. Победный мяч «Рубин» забил на 79-й минуте — точным ударом отметился Ильзат Ахметов.

В следующем туре «Зенит» 29 июля встретится с «Тосно», а «Рубин» в тот же день примет «Арсенал».