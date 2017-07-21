Экс-полузащитник ПФК ЦСКА Зоран Тошич попрощался с армейскими болельщиками

Тошич официально покинул ЦСКА 5 июля после истечения срока контракта, который стороны решили не продлевать. Серб выступал за ЦСКА с 2010 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.

Столичное дерби проходит в пятницу на арене ЦСКА. Болельщики армейского клуба вывесили баннер на сербском языке со словами благодарности Тошичу — «Хвала ти за все, Зоран». По итогам сезона-2016/17 ЦСКА завоевал серебряные медали Российской футбольной премьер-лиги. Хавбеку торжественно вручили медаль перед началом матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вручили Тошичу серебряную медаль! Зоран еще вернется в перерыве ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E?src=hash">#ЦСКАЛОКО</a> <a href="https://t.co/b2fc5sg62A">pic.twitter.com/b2fc5sg62A</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/888439463084535810">21 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>