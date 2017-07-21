Экс-полузащитник ПФК ЦСКА Зоран Тошич попрощался с армейскими болельщиками
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Зоран Тошич, выступавший за армейцев на протяжении семи лет, попрощался с болельщиками команды перед матчем второго тура чемпионата России со столичным «Локомотивом».
Тошич официально покинул ЦСКА 5 июля после истечения срока контракта, который стороны решили не продлевать. Серб выступал за ЦСКА с 2010 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.
Столичное дерби проходит в пятницу на арене ЦСКА. Болельщики армейского клуба вывесили баннер на сербском языке со словами благодарности Тошичу — «Хвала ти за все, Зоран». По итогам сезона-2016/17 ЦСКА завоевал серебряные медали Российской футбольной
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