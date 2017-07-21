«Краснодар» в молодёжном первенстве разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева

«Быки» вышли вперёд на 25-й минуте, когда Иван Игнатьев реализовал пенальти. За несколько минут до конца первого тайма Игнатьев забил второй мяч. На 70-й минуте нападающий оформил хет-трик, а на 85-й минуте забил свой четвёртый мяч, сделав в итоге покер. В концовке гол престижа у гостей забил Степан Костюков.

В следующем туре «Краснодар» 30 июля сыграет в гостях со «Спартаком», а «Тосно» 29 июля сыграет с «Зенитом».