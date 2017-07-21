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21 июля 2017, 19:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» в молодёжном первенстве разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева

В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» на своём поле со счётом 4:1 разгромил «Тосно».

«Быки» вышли вперёд на 25-й минуте, когда Иван Игнатьев реализовал пенальти. За несколько минут до конца первого тайма Игнатьев забил второй мяч. На 70-й минуте нападающий оформил хет-трик, а на 85-й минуте забил свой четвёртый мяч, сделав в итоге покер. В концовке гол престижа у гостей забил Степан Костюков.

В следующем туре «Краснодар» 30 июля сыграет в гостях со «Спартаком», а «Тосно» 29 июля сыграет с «Зенитом».
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