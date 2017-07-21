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21 июля 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Витиньо и Дзагоев выйдут в стартовом составе ПФК ЦСКА на матч ЧР с «Локомотивом»

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Бразильский нападающий Витиньо выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч второго тура чемпионата России по футболу против «Локомотива», сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

Бразильский нападающий <span class=error>Витиньо</span> выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч второго тура чемпионата России по футболу против Локомотива сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> армейцев в Twitter. Увеличить
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Встреча между двумя столичными клубами пройдет в пятницу на стадионе ЦСКА и начнется в 19:30 мск. Армейцы в первом туре обыграли на выезде «Анжи» со счетом 3:1, а «Локомотив» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» — 1:0.

Стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом:
Игорь Акинфеев — Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Бибрас Натхо, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Александр Головин, Витиньо, Алан Дзагоев.

Игроки «Локомотива» выйдут на поле в следующем сочетании:
Гилерме — Неманья Пейчинович, Соломон Кверквелия, Дмитрий Баринов, Михаил Лысов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Ари.

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