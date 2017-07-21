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21 июля 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Матч ФК «Зенит» — «Рубин» на арене «Санкт-Петербург» может пройти при закрытой крыше

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Матч второго тура чемпионата России между «Зенитом» и казанским «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург» может пройти при закрытой крыше, сообщается на сайте «сине-бело-голубых».

<em>МОСКВА 21 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Матч второго тура чемпионата России между Зенитом и казанским Рубином на стадионе Санкт-Петербург может пройти при закрытой крыше сообщается на сайте сине-бело-голубых. Увеличить
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Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 июля и начнется в 17:30 мск.

«В случае сохранения дождливой погоды в день матча крыша арены на Крестовском острове будет закрыта для обеспечения максимального комфорта зрителей. Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания», — говорится в сообщении «Зенита».

Первая официальная игра на стадионе «Санкт-Петербург», в которой «Зенит» принимал екатеринбургский «Урал», состоялась 22 апреля и прошла также при сведенной крыше арены.

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