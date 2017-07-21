Матч ФК «Зенит» — «Рубин» на арене «Санкт-Петербург» может пройти при закрытой крыше
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Матч второго тура чемпионата России между «Зенитом» и казанским «Рубином» на стадионе «Санкт-Петербург» может пройти при закрытой крыше, сообщается на сайте «сине-бело-голубых».
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«В случае сохранения дождливой погоды в день матча крыша арены на Крестовском острове будет закрыта для обеспечения максимального комфорта зрителей. Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания», — говорится в сообщении «Зенита».
Первая официальная игра на стадионе «Санкт-Петербург», в которой «Зенит» принимал екатеринбургский «Урал», состоялась 22 апреля и прошла также при сведенной крыше арены.
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