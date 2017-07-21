«Ростов» будет проводить домашние матчи на новом стадионе с ноября

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда будет выступать на новой арене до конца сезона-2017/18, после чего он перейдет ФИФА. Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Бюджет строительства — 18,5 миллиарда рублей.