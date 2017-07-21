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21 июля 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» будет проводить домашние матчи на новом стадионе с ноября

«Ростов» будет проводить домашние матчи на стадионе, который возводится к чемпионату мира 2018 года, начиная с ноября 2017 года.

Ростов будет проводить домашние матчи на стадионе который возводится к чемпионату мира 2018 года начиная с ноября 2017 года. Увеличить
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Команда будет выступать на новой арене до конца сезона-2017/18, после чего он перейдет ФИФА. Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Бюджет строительства — 18,5 миллиарда рублей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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