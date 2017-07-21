«Ростов» будет проводить домашние матчи на новом стадионе с ноября
«Ростов» будет проводить домашние матчи на стадионе, который возводится к чемпионату мира 2018 года, начиная с ноября 2017 года.
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Команда будет выступать на новой арене до конца сезона-2017/18, после чего он перейдет ФИФА. Вместимость новой арены в
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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