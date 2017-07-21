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21 июля 2017, 16:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА просматривает вратаря сербского клуба «Бачка» Коновалова

Как стало известно «Чемпионату», голкипер сербского клуба «Бачка» Иван Коновалов находится на просмотре в московском ЦСКА, где тренируется с основной командой.

Ранее Коновалов выступал за молодёжные команды московского «Спартака» и пермского «Амкара», а также за «СКЧФ Севастополь». Последние два сезона вратарь провёл в Сербии, выступая за клубы «Раднички» и «Бачка».

Подопечные Виктора Гончаренко сегодня, 21 июля, во втором туре Премьер-Лиги на своём поле встретятся с «Локомотивом». Начало игры — в 19:30 мск.

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