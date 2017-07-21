ЦСКА просматривает вратаря сербского клуба «Бачка» Коновалова

Ранее Коновалов выступал за молодёжные команды московского «Спартака» и пермского «Амкара», а также за «СКЧФ Севастополь». Последние два сезона вратарь провёл в Сербии, выступая за клубы «Раднички» и «Бачка».

Подопечные Виктора Гончаренко сегодня, 21 июля, во втором туре Премьер-Лиги на своём поле встретятся с «Локомотивом». Начало игры — в 19:30 мск.