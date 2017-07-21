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21 июля 2017, 16:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» пожелала чемпионства «Зениту»

«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с первым матчем сезона на новой арене «Крестовский», который состоится 22 июля с «Рубином», а также пожелала петербургскому клубу стать чемпионом России.

«Црвена Звезда» хочет поздравить наших друзей с этим историческим событием для своего клуба и хочет, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат в новом сезоне, — говорится на официальном сайте сербского клуба.

22 февраля нынешнего года «Црвена Звезда» объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с «Зенитом». Данное соглашение предусматривает, что «Зенит» и «Црвена Звезда» будут активно сотрудничать во всех аспектах подготовки, организации и проведения футбольных соревнований, в том числе спортивных, коммерческих, технических и юридических вопросов.

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