Руслан Нигматуллин: С таким составом задача выхода «Локо» в еврокубки решаема

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— «Локомотив» находится на этапе строительства, — сказал Нигматуллин. — Квалифицированные футболисты команде необходимы. Но, по разным причинам, не удалось взять всех, кого хотелось. Рыбус опытный игрок, который придется ко двору. Мачей способен закрыть весь левый фланг.

— Сейчас этим занимается Игнатьев. Кому отдаете предпочтение?

— В «Лионе» у Рыбуса не все получилось. Поэтому Игнатьева, в том числе из-за наличия российского гражданства, не стал бы сбрасывать со счетов. Может, Владиславу найдут другую позицию.

— Какие позиции еще требуют усиления?

— Чорлука травмирован. «Локо» пригодился бы еще один квалифицированный защитник. В центр. Пейчинович меня не впечатляет. Центр обороны — шаткая позиция. Считаю, это слабое место «Локомотива». Баринов справа в защите? Когда играет воспитанник, у меня язык не поворачивается сказать, что нужно покупать кого-то другого. Здесь я «Локомотив» поддерживаю. Может, и в центре защиты интересные воспитанники есть?

— Еще один свой игрок — Антон Миранчук. Провел хороший матч с «Арсеналом». Новый игрок основы или не попадет в состав после возвращения Тарасова?

— Изначально предполагалось, что Антон менее талантлив, чем брат. Но со временем эта разница может стереться и появится соперничество, кто круче. Было бы интересно на это посмотреть. Вижу у Антона потенциал не меньше, чем у Алексея. Не думаю, что прямо сейчас он способен навязать конкуренцию Алексею Миранчуку и Тарасову, но за счет игрового времени у него есть все шансы доказать, что он не хуже прямых конкурентов.

— В атаке есть Ари и Фарфан плюс молодые Лысов и Галаджан. Нужно ли усиление?

— В это окно вернули Коряна. Но по именам у «Локомотива» не самое мощное нападение. Ари — однозначный лидер, а дальше молодежь. С одной стороны, я за воспитанников, но для решения текущих задач, форвард не помешал бы в поддержку. Фарфан меня не впечатляет.

— Никита Медведев способен навязать конкуренцию Гильерме?

— Не вижу у Медведева шансов бороться с Гильерме по всем объективным причинам. Бразилец сильнее и опытнее. Никите придется подождать. На данный момент, конкурент Медведева — Коченков. Конечно, переход в «Локомотив» — шаг вперед для любого вратаря. Но, учитывая, что Семин не устраивает вратарской чехарды, Никите стоит уходить в аренду. Гильерме свое место не упустит, если не случится каких-то форс-мажоров.

— На что может рассчитывать «Локомотив»?

— Сложно бороться за тройку. А попадание в еврокубки — задача минимум для «Локомотива». Уже достаточно сезонов, когда москвичи просто так играли в чемпионате. Теперь и болельщики, и специалисты, и спонсоры хотят видеть команду в еврокубках. С текущим составом задача решаема.