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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30457310/
21 июля 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В случае дождя матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт с закрытой крышей «Крестовского»

«Зенит» сообщил, что в случае сохранения дождливой погоды в день домашнего матча 2-го тура Премьер-Лиги с «Рубином» крыша арены стадиона «Крестовского» будет закрыта для обеспечения максимального комфорта зрителей.

«Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания. По прогнозам синоптиков, вечером 22 июля в Петербурге ожидаются ливневые дожди и туман», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт 22 июля и начнётся в 17:30 мск.

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