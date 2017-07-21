«Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания. По прогнозам синоптиков, вечером 22 июля в Петербурге ожидаются ливневые дожди и туман», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт 22 июля и начнётся в 17:30 мск.