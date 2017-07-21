«Краснодар» подтвердил аренду Комличенко в «Младу Болеслав»
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, как уже сообщал «Чемпионат», продолжит карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав».
Как сообщает официальный сайт «быков», клубы достигли договорённости об аренде 22-летнего футболиста.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее футболист на правах аренды выступал за новороссийский «Черноморец», а с июля 2016 года по декабрь форвард защищал цвета другой чешской команды — «Слована».
Контракт Комличенко с «Краснодаром» действует до лета 2021 года.
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