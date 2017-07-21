«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»

«Пытаемся играть как «Спартак»

— Как обустроились в «Тосно»?

— Все отлично. Меня хорошо приняли в коллективе. Я хорошо влился.

— Вы прошли с командой всю предсезонку. Где сборы жестче: в «Тосно» или «Спартаке»?

— Чуть-чуть сложнее было в «Спартаке». Но не сказал бы, что в «Тосно» было легко. Думаю, в каждом клубе премьер-лиги трудно проходить сборы.

— Чем предсезонка в «Спартаке» тяжелее?

— Физической подготовкой. Но и там, и в «Тосно» она на высоком уровне. Может, для меня сборы в «Спартаке» были тяжелее, потому что в прошлом году я там первый раз проходил подготовку с основной командой. Тогда ее еще тренировал Аленичев. В «Тосно» я уже пришел с опытом. Знал, чего ждать.

— Тренеры «Тосно» Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных — это не чужие «Спартаку» люди. Футбол, который они ставят команде, похож на спартаковский?

— Мы пытаемся играть как «Спартак». Так получается не всегда, иногда приходится действовать по ситуации. Вообще на тренировках отрабатываем игру низом, квадраты.

— Бесчастных тренировал вас еще в Академии «Спартака». Он сыграл большую роль в вашем становлении?

— Конечно. Когда он пришел в Академию, я играл опорного полузащитника. Именно Бесчастных ставил меня на позицию под нападающим, на левый фланг атаки, в нападение. Он первым пробовал меня в атаке, до этого я себя там не видел.

— В «Тосно» вас на какой позиции видят?

— Левого полузащитника.

— С Бесчастных много поработали в «Спартаке»?

— Два года в Академии и еще полгода — в молодежной команде.

— Над чем он просил больше всего работать?

— Над завершением атаки, игрой головой. Сейчас просит продолжать прогрессировать. У нас нет потолка, надо расти дальше. Спрос будет всегда, и нельзя опускаться ниже определенной планки.

«На связи с Джано и Джикией»

— Именно Бесчастных позвал вас в «Тосно». До его звонка каким видели свое будущее?

— Собирался в аренду. Я только начинал искать варианты, как позвонил Владимир Евгеньевич. Так и получился переход в «Тосно».

— Вячеслав Матюшенко назвал переговоры непростыми. В чем была сложность?

— Трудностей не было. Мы быстро договорились.

— Как к вашему решению отнеслись в «Спартаке»?

— Я его ни с кем из клуба не обсуждал. Все сделал мой агент. Никто не был против моего ухода, а я ушел за игровой практикой.

— И Массимо Каррера, и Сергей Родионов поддержали вас?

— Конечно. Если бы они были против — я бы никуда не перешел.

— Остаетесь на связи с клубом?

— Да, я общаюсь с ребятами, но из второй команды. Из основы на связи разве что с Джано и Джикией. Они нормально восприняли мое решение.

— При Каррере вы сыграли только один матч за первую команду — это был кубковый выезд в Хабаровск. Не выясняли, почему он вас не видит в обойме основы?

— Нет, не пытался. Значит, я не подходил команде.

— Спокойно относились к тому, что играли исключительно в «Спартаке-2»?

— Где скажут, там и буду играть. Хочется, конечно, выступать за основную команду, но если это не получается — надо доказывать во второй команде. Через многое надо пройти.

— Шанса ждали или не забивали этим голову?

— Просто работал дальше.

— Тот матч в Хабаровске мог повлиять на отношение Карреры к вам?

— Наверное, из-за этого и не выпускали больше, отчего же еще (смеется). Тогда у меня не все получилось, еще состав был несыгранный, дальний перелет. Это, конечно, отмазки, но не повод для того, чтобы плохо играть. Мы могли выйти и хорошо сыграть, но проиграли.

«У Карреры были приличные нагрузки»

— Много раз Каррера привлекал вас к тренировкам с основным составом?

— В первой половине сезона это часто происходило, а после зимнего перерыва я был только со второй командой.

— Понимали, почему так произошло?

— Мне ничего не говорили. Просто сказали, что я буду работать со второй командой.

— Успели прочувствовать, что собой представляет Каррера?

— Да, он отлично мотивирует, у него хорошая дисциплина. Запомнились его тяжелые тренировки. Нагрузки были приличными. Думаю, и сейчас в команде то же самое. Зачем что-то менять, если «Спартак» занял первое место?

— Досадно, что не удалось сыграть хотя бы в одном матче, чтобы получить медаль и звание чемпиона?

— Даже если бы получил медаль за то, что вышел на 10 минут — такое звание ни к чему. Ладно, если бы сыграл почти во всех матчах как Фернандо — тогда да, это заслуженная и полноценная медаль. А медаль за несколько игровых минут… Просто напишут твою фамилию в списке чемпионов и все.

«Играть против “Спартака” не разрешили»

— По условиям аренды можете играть против «Спартака»?

— Мне не разрешили.

— А «Тосно» может заплатить определенную сумму, чтобы вам дали сыграть?

— Этого точно не знаю.

— Не знаете, почему не разрешили?

— Такое условие. Либо на него соглашаешься, либо нет (смеется).

— Думаете, иначе не отпустили бы в «Тосно»?

— Наверное. Такие условия предложили.

— Не жалко, что пропустите эти матчи?

— Хотелось бы сыграть, но есть еще 28 игр, а это тоже немало. Сыграем еще с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА.

— Теперь получается, игры с «Зенитом» будут носить для вас более особый статус?

— Для нас важен каждый матч. Все соперники очень сильные, а «Тосно» только вышел в премьер-лигу. Мы идем от матча к матчу, наперед не думаем.

— Есть пункт в договоре, что «Спартак» вас может вернуть через полгода?

— Точно не знаю. Всем этим занимался агент.

— Поражение от «Уфы» в стартовом туре — это недоразумение? Все-таки моментов у «Тосно» было больше.

— Чуть-чуть потеряли концентрацию, и середнячок премьер-лиги сразу нас наказал. Нельзя расслабляться, надо играть сосредоточенно.

— На «Петровском» чувствовали себя как дома?

— Да, поддержка была хорошей. Лично мне уже приятно, если на матч приходит больше тысячи человек (смеется).

«Меньше верю, что сыграю на ЧМ-2018»

— Ближайшие соперники — «Краснодар» и «Зенит», а после «Арсенала» будет встреча с ЦСКА. Для вас хорошо начинать сезон матчами с сильными соперниками?

— Сложный график, но что делать. Лучше бы, конечно, эти команды шли через два-три тура. Это не очень хорошо, но ничего катастрофического не произошло.

— Персональную задачу для себя определили?

— Просто хорошо провести сезон и максимально помочь команде.

— В 2015-м вы с юношеской сборной заняли второе место на Евро. Тогда на команду смотрели как на надежду России на ЧМ-2018. Как тогда оценивали шансы сыграть на турнире, и сильно ли изменилась оценка за два года?

— Она изменилась, когда меня отправили в «Спартак-2». Уже меньше верится, но есть еще неплохой шанс проявить себя в этом сезоне. В сборную берут не тех, кто хорошо играет, а таких игроков, которые в конкретный момент лучшие. Сейчас последний сезон перед чемпионатом мира, и надо хорошо выступить.

— Тот Евро сильно вас изменил?

— Я стал намного опытнее в плане выступлений на международном уровне. Было очень приятно там сыграть. Со всеми ребятами, которые играли на Евро, до сих пор общаемся. Хороший коллектив тогда сложился. Турнир изменил меня в лучшую сторону, как и остальных ребят. Но не было такого, что я надел на себя корону.

— У вас грузинское происхождение. В сборную Грузии звали?

— Год или полтора назад было такое предложение. Я ответил, что учился играть в футбол в России, поэтому буду играть за эту сборную. К тому же я родился в Москве. Ответил отказом, и из Грузии больше не звонили.

— Если еще раз позовут — будете думать?

— Нет, откажу. Буду играть за Россию.