«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»
Полузащитник Георгий Мелкадзе рассказал о роли Бесчастных в своей карьере, неудавшейся работе с Каррерой и условиях аренды в «Тосно».
«Пытаемся играть как «Спартак»
— Как обустроились в «Тосно»?
— Все отлично. Меня хорошо приняли в коллективе. Я хорошо влился.
— Вы прошли с командой всю предсезонку. Где сборы жестче: в «Тосно» или «Спартаке»?
—
— Чем предсезонка в «Спартаке» тяжелее?
— Физической подготовкой. Но и там, и в «Тосно» она на высоком уровне. Может, для меня сборы в «Спартаке» были тяжелее, потому что в прошлом году я там первый раз проходил подготовку с основной командой. Тогда ее еще тренировал Аленичев. В «Тосно» я уже пришел с опытом. Знал, чего ждать.
— Тренеры «Тосно» Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных — это не чужие «Спартаку» люди. Футбол, который они ставят команде, похож на спартаковский?
— Мы пытаемся играть как «Спартак». Так получается не всегда, иногда приходится действовать по ситуации. Вообще на тренировках отрабатываем игру низом, квадраты.
— Бесчастных тренировал вас еще в Академии «Спартака». Он сыграл большую роль в вашем становлении?
— Конечно. Когда он пришел в Академию, я играл опорного полузащитника. Именно Бесчастных ставил меня на позицию под нападающим, на левый фланг атаки, в нападение. Он первым пробовал меня в атаке, до этого я себя там не видел.
— В «Тосно» вас на какой позиции видят?
— Левого полузащитника.
— С Бесчастных много поработали в «Спартаке»?
— Два года в Академии и еще полгода — в молодежной команде.
— Над чем он просил больше всего работать?
— Над завершением атаки, игрой головой. Сейчас просит продолжать прогрессировать. У нас нет потолка, надо расти дальше. Спрос будет всегда, и нельзя опускаться ниже определенной планки.
«На связи с Джано и Джикией»
— Именно Бесчастных позвал вас в «Тосно». До его звонка каким видели свое будущее?
— Собирался в аренду. Я только начинал искать варианты, как позвонил Владимир Евгеньевич. Так и получился переход в «Тосно».
— Вячеслав Матюшенко назвал переговоры непростыми. В чем была сложность?
— Трудностей не было. Мы быстро договорились.
— Как к вашему решению отнеслись в «Спартаке»?
— Я его ни с кем из клуба не обсуждал. Все сделал мой агент. Никто не был против моего ухода, а я ушел за игровой практикой.
— И Массимо Каррера, и Сергей Родионов поддержали вас?
— Конечно. Если бы они были против — я бы никуда не перешел.
— Остаетесь на связи с клубом?
— Да, я общаюсь с ребятами, но из второй команды. Из основы на связи разве что с Джано и Джикией. Они нормально восприняли мое решение.
— При Каррере вы сыграли только один матч за первую команду — это был кубковый выезд в Хабаровск. Не выясняли, почему он вас не видит в обойме основы?
— Нет, не пытался. Значит, я не подходил команде.
— Спокойно относились к тому, что играли исключительно в «Спартаке-2»?
— Где скажут, там и буду играть. Хочется, конечно, выступать за основную команду, но если это не получается — надо доказывать во второй команде. Через многое надо пройти.
— Шанса ждали или не забивали этим голову?
— Просто работал дальше.
— Тот матч в Хабаровске мог повлиять на отношение Карреры к вам?
— Наверное,
«У Карреры были приличные нагрузки»
— Много раз Каррера привлекал вас к тренировкам с основным составом?
— В первой половине сезона это часто происходило, а после зимнего перерыва я был только со второй командой.
— Понимали, почему так произошло?
— Мне ничего не говорили. Просто сказали, что я буду работать со второй командой.
— Успели прочувствовать, что собой представляет Каррера?
— Да, он отлично мотивирует, у него хорошая дисциплина. Запомнились его тяжелые тренировки. Нагрузки были приличными. Думаю, и сейчас в команде то же самое. Зачем
— Досадно, что не удалось сыграть хотя бы в одном матче, чтобы получить медаль и звание чемпиона?
— Даже если бы получил медаль за то, что вышел на 10 минут — такое звание ни к чему. Ладно, если бы сыграл почти во всех матчах как Фернандо — тогда да, это заслуженная и полноценная медаль. А медаль за несколько игровых минут… Просто напишут твою фамилию в списке чемпионов и все.
«Играть против “Спартака” не разрешили»
— По условиям аренды можете играть против «Спартака»?
— Мне не разрешили.
— А «Тосно» может заплатить определенную сумму, чтобы вам дали сыграть?
— Этого точно не знаю.
— Не знаете, почему не разрешили?
— Такое условие. Либо на него соглашаешься, либо нет (смеется).
— Думаете, иначе не отпустили бы в «Тосно»?
— Наверное. Такие условия предложили.
— Не жалко, что пропустите эти матчи?
— Хотелось бы сыграть, но есть еще 28 игр, а это тоже немало. Сыграем еще с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА.
— Теперь получается, игры с «Зенитом» будут носить для вас более особый статус?
— Для нас важен каждый матч. Все соперники очень сильные, а «Тосно» только вышел в
— Есть пункт в договоре, что «Спартак» вас может вернуть через полгода?
— Точно не знаю. Всем этим занимался агент.
— Поражение от «Уфы» в стартовом туре — это недоразумение?
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— На «Петровском» чувствовали себя как дома?
— Да, поддержка была хорошей. Лично мне уже приятно, если на матч приходит больше тысячи человек (смеется).
«Меньше верю, что сыграю на ЧМ-2018»
— Ближайшие соперники — «Краснодар» и «Зенит», а после «Арсенала» будет встреча с ЦСКА. Для вас хорошо начинать сезон матчами с сильными соперниками?
— Сложный график, но что делать. Лучше бы, конечно, эти команды шли через
— Персональную задачу для себя определили?
— Просто хорошо провести сезон и максимально помочь команде.
— В 2015-м вы с юношеской сборной заняли второе место на Евро. Тогда на команду смотрели как на надежду России на ЧМ-2018. Как тогда оценивали шансы сыграть на турнире, и сильно ли изменилась оценка за два года?
— Она изменилась, когда меня отправили в «Спартак-2». Уже меньше верится, но есть еще неплохой шанс проявить себя в этом сезоне. В сборную берут не тех, кто хорошо играет, а таких игроков, которые в конкретный момент лучшие. Сейчас последний сезон перед чемпионатом мира, и надо хорошо выступить.
— Тот Евро сильно вас изменил?
— Я стал намного опытнее в плане выступлений на международном уровне. Было очень приятно там сыграть. Со всеми ребятами, которые играли на Евро, до сих пор общаемся. Хороший коллектив тогда сложился. Турнир изменил меня в лучшую сторону, как и остальных ребят. Но не было такого, что я надел на себя корону.
— У вас грузинское происхождение. В сборную Грузии звали?
— Год или полтора назад было такое предложение. Я ответил, что учился играть в футбол в России, поэтому буду играть за эту сборную. К тому же я родился в Москве. Ответил отказом, и из Грузии больше не звонили.
— Если еще раз позовут — будете думать?
— Нет, откажу. Буду играть за Россию.
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