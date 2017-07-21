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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30455787/
21 июля 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В день дерби ЦСКА — «Локомотив» у стадиона перекладывают плитку

21 июля на стадионе «ВЭБ Арена» состоится московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом», однако за пять часов до начала матча у домашнего стадиона «армейцев» ведётся работа по перекладыванию плитки.

Начало встречи ЦСКА — «Локомотив» — в 19:30 мск.

Сегодняшний матч станет для ЦСКА и «Локомотива» 58-м в современной футбольной истории. Обе команды по 23 раза побеждали друг друга и 11 раз играли вничью. Последний матч состоялся 26 апреля 2017 года и завершился в пользу ЦСКА — 4:0.

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