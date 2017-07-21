Футболисты «Локомотива» победили ЦСКА в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:2. В составе «Локомотива» голы забили Илья Рубцов (26-я минута) и Максим Чиканчи (60, 71). У ЦСКА отличились Муталип Алибеков (8) и Наяир Тикнизян (53).

Матч основных составов ЦСКА и «Локомотива» состоится в пятницу на стадионе армейцев и начнется в 19:30 мск.