CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко
ТАСС, 21 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает
пресс-служба CAS.
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При этом CAS установил дату отсчета начала дисквалификации — 6 октября 2016 года. Соответственно, дисквалификация футболиста закончится 6 октября 2018 года.
Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная
Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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