Дочь тренера московского ФК «Спартак» Романа Пилипчука умерла на 24-м году жизни

Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне 2016 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой стал чемпионом России.

«Футбольный клуб “Спартак” выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении «красно-белых».

«Спартак» в ближайшем матче 23 июля в рамках второго тура чемпионата России сыграет в гостях с «Уфой».