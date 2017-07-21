Дочь тренера московского ФК «Спартак» Романа Пилипчука умерла на 24-м году жизни
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Дочь тренера московского футбольного клуба «Спартак» Романа Пилипчука Мария умерла в возрасте 23 лет, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне 2016 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой стал чемпионом России.
«Футбольный клуб “Спартак” выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении «красно-белых».
«Спартак» в ближайшем матче 23 июля в рамках второго тура чемпионата России сыграет в гостях с «Уфой».
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