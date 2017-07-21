«Динамо» вернулось. И это здорово!

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В стартовом туре РФПЛ футболисты «Динамо», генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ, проявили характер и были награждены ничьей с действующим чемпионом России — «Спартаком» (2:2).

СИЛА — В ЗАМЕНАХ.

На перерыв «Динамо» уходило с безрадостным для себя счетом — 0:2. Но, как оказалось, никто из игроков в бело-голубой форме не собирался сдаваться. Отставание в два мяча небезнадежно: «Ливерпуль» в знаменитом финале Лиги чемпионов 2005 года после 45 минут отставал от «Милана» еще сильнее (0:3), но итог всем известен — 3:3 и победа по пенальти.

В подобной ситуации каждый тренер превращается в психолога. Если подберешь нужные слова и сделаешь нужные перестановки — спасешь матч. Бывает, правда, тренер в перерыве не делает ничего, что тоже может благоприятно повлиять на команду. В марте 2014 года «Челси» при кошмарной игре не мог забить «Фулхэму» после первого тайма. Жозе Моуринью вошел в раздевалку и через секунду вышел. Футболисты все поняли, вернулись на поле и быстро отправили три мяча в ворота соседей по Лондону.

В московском дерби тоже многое решил ранний гол во втором тайме. Но стоит отметить чутье главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева, который в перерыве сделал верную перестановку — вышедший на замену Соу заштриховал дыры в центре поля и помог разнообразить игру динамовцев в атаке. Подействовали и две другие замены, за которые тоже нужно поаплодировать Калитвинцеву. Он вовремя выпустил форварда Вандерсона и хавбека Ташаева — им хватило времени для того, чтобы влиться в игру и лишить «Спартак» победы. Бразильский новичок «Динамо» нашел воспитанника бело-голубых точным пасом, и тот с близкого расстояния принес родному клубу первый турнирный балл после возвращения в премьер-лигу.

СИЛА — В ВОСПИТАННИКАХ.

Символично, что забил именно Ташаев. Мы уже привыкли к тому, что важные роли в этой московской команде играют собственные воспитанники. Так было и два года назад, и в прошлом сезоне. Ничего не изменилось и сейчас. В дерби с первых минут играл 23-летний фланговый полузащитник Анатолий Катрич, а на замену вместо хавбека вышел его ровесник Ташаев. Уже невозможно представить «Динамо» без вратаря бело-голубых кровей Антона Шунина — нынешнего капитана команды. Помимо них, недалеко от основы находятся молодые Кузьмин, Морозов, Калугин, Обольский…

Один из главных героев «Динамо» — нападающий Кирилл Панченко. Пусть он не воспитанник клуба, но за последний год сделал так много для бело-голубых, что по праву считается своим для болельщиков. В ФНЛ Панченко забил 24 мяча. Скептики твердили, что на уровне премьер-лиги форвард не заиграет, но он в первом же туре стал доказывать обратное. Важный гол в ворота чемпиона — отличное начало для лидера динамовских атак, который пообещал отличиться в премьер-лиге минимум 15 раз.

«Радует, что в нас верят, — сказал в интервью “СЭ” полузащитник “Динамо” Александр Сапета. — Болельщики вправе надеяться на борьбу за высокие места. Конечно, хотелось начать с победы, но эта ничья тоже важна для укрепления духа, а ошибки разберем».

СИЛА — В ДВИЖЕНИИ.

Возвращаться всегда тяжело, но с ясными задачами, серьезным составом и толковым тренером перспективы «Динамо» не вызывают по-настоящему серьезных опасений. А матч с чемпионом лишний раз доказывает, что команда будет сражаться даже в тех играх, где изначально не считается фаворитом. Подчеркну — сражаться до конца. Концентрации и физической мощи «Динамо», генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ, оказалось достаточно для того, чтобы всухую обыграть чемпиона за второй тайм. Бело-голубые радуются результату.. — вопрошает легенда «Динамо» Дмитрий Хохлов. — Состав-то приличный. Перед дерби общался с болельщиками. Немногие верили, что «Динамо» сумеет отобрать очки у «Спартака». Но команда на фоне чемпиона показала достойную игру".

С бывшим полузащитником и тренером бело-голубых трудно спорить. Безусловно, команда еще не выстроена идеально, и первый тайм показал направление, в котором нужно работать. Но это точно не выжженная земля, а мелкие недоделки, которые неизбежно остаются после масштабного ремонта.

Впрочем, хватит о прошлом. Лучше взглянуть в ближайшее будущее. Бело-голубым благоволит календарь. Игра с лучшей командой прошлого сезона позади, а в шести следующих турах грандов нет — отличный плацдарм, который должен помочь «Динамо» набрать ход. Главное, не останавливаться, ведь динамо — это сила в движении.

ДМИТРИЙ СОМОВ