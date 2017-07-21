«Динамо» вернулось. И это здорово!
Один из самых титулованных клубов страны — снова в элите.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В стартовом туре РФПЛ футболисты «Динамо», генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ, проявили характер и были награждены ничьей с действующим чемпионом России — «Спартаком» (2:2).
СИЛА — В ЗАМЕНАХ.
На перерыв «Динамо» уходило с безрадостным для себя счетом — 0:2. Но, как оказалось, никто из игроков в
В подобной ситуации каждый тренер превращается в психолога. Если подберешь нужные слова и сделаешь нужные перестановки — спасешь матч. Бывает, правда, тренер в перерыве не делает ничего, что тоже может благоприятно повлиять на команду. В марте 2014 года «Челси» при кошмарной игре не мог забить «Фулхэму» после первого тайма. Жозе Моуринью вошел в раздевалку и через секунду вышел. Футболисты все поняли, вернулись на поле и быстро отправили три мяча в ворота соседей по Лондону.
В московском дерби тоже многое решил ранний гол во втором тайме. Но стоит отметить чутье главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева, который в перерыве сделал верную перестановку — вышедший на замену Соу заштриховал дыры в центре поля и помог разнообразить игру динамовцев в атаке. Подействовали и две другие замены, за которые тоже нужно поаплодировать Калитвинцеву. Он вовремя выпустил форварда Вандерсона и хавбека Ташаева — им хватило времени для того, чтобы влиться в игру и лишить «Спартак» победы. Бразильский новичок «Динамо» нашел воспитанника
СИЛА — В ВОСПИТАННИКАХ.
Символично, что забил именно Ташаев. Мы уже привыкли к тому, что важные роли в этой московской команде играют собственные воспитанники. Так было и два года назад, и в прошлом сезоне. Ничего не изменилось и сейчас. В дерби с первых минут играл 23-летний фланговый полузащитник Анатолий Катрич, а на замену вместо хавбека вышел его ровесник Ташаев. Уже невозможно представить «Динамо» без вратаря
Один из главных героев «Динамо» — нападающий Кирилл Панченко. Пусть он не воспитанник клуба, но за последний год сделал так много для
«Радует, что в нас верят, — сказал в интервью “СЭ” полузащитник “Динамо” Александр Сапета. — Болельщики вправе надеяться на борьбу за высокие места. Конечно, хотелось начать с победы, но эта ничья тоже важна для укрепления духа, а ошибки разберем».
СИЛА — В ДВИЖЕНИИ.
Возвращаться всегда тяжело, но с ясными задачами, серьезным составом и толковым тренером перспективы «Динамо» не вызывают
С бывшим полузащитником и тренером
Впрочем, хватит о прошлом. Лучше взглянуть в ближайшее будущее.
ДМИТРИЙ СОМОВ
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