«Служба безопасности футбольного клуба “Зенит” предупреждает, что в рамках установленных правил поведения зрителей всем болельщикам запрещается проносить на арену крупногабаритные сумки и рюкзаки, зонты-трости, жидкости, а также колющие предметы и пиротехнические изделия.



В целях безопасности нахождения зрителей и участников матча внутри чаши стадиона запрещенные предметы не будут допускаться к проносу на арену.



Отметим, что на прилегающей к стадиону территории перед первой зоной досмотра будут располагаться специальные камеры хранения, однако, во избежание очередей и неудобств, клуб просит заранее отказаться от запрещенных предметов и личных вещей», — говорится на сайте «Зенита».



Матча между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — 17:30 мск.