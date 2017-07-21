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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30453741/
21 июля 2017, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» — «Рубин»: информация для болельщиков, планирующих побывать на матче

Сине-бело-голубые обращают внимание на дополнительные меры безопасности при проходе на стадион «Санкт-Петербург» перед матчем 2-го тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин».

«Служба безопасности футбольного клуба “Зенит” предупреждает, что в рамках установленных правил поведения зрителей всем болельщикам запрещается проносить на арену крупногабаритные сумки и рюкзаки, зонты-трости, жидкости, а также колющие предметы и пиротехнические изделия.

В целях безопасности нахождения зрителей и участников матча внутри чаши стадиона запрещенные предметы не будут допускаться к проносу на арену.

Отметим, что на прилегающей к стадиону территории перед первой зоной досмотра будут располагаться специальные камеры хранения, однако, во избежание очередей и неудобств, клуб просит заранее отказаться от запрещенных предметов и личных вещей», — говорится на сайте «Зенита».

Матча между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — 17:30 мск.

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