Прощание славянина. ЦСКА и «Локомотив» откроют второй тур РФПЛ

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ЦСКА — «Локомотив» (19.30 мск).

Первые два матча второго тура Премьер-лиги стартуют одновременно — в 19.30 мск. При этом основное внимание, конечно, будет приковано к столичному дерби, в котором ЦСКА на своем построенном по ходу прошлого сезона стадионе примет «Локомотив».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 21.07.2017, 19:30 -:- ЦСКА Локомотив М

Изначально встреча должна была пройти на день позже, так значилось в проекте календаря, разосланного в клубы РФПЛ перед сезоном, а потому у «Локомотива» перенос игры на один день вызвал непонимание.

Особенно негодовал главный тренер команды Юрий Сёмин, в своей пламенной речи договорившийся даже до того, что «ЦСКА отлично составляет календарь».

И хотя эмоции главного тренера вполне можно понять, фактическая сторона вопроса в его трактовке вызывает сомнения.

Официально перед «Локомотивом» стоит задача попадания в еврокубки, но по слухам, которыми, как известно, Земля полнится, речь на самом деле идет о внутренней цели попасть в тройку лучших команд чемпионата.

То есть «железнодорожники» должны, на секундочку, обойти как минимум кого-то из трио «Спартак», ЦСКА, «Зенит», а ведь есть еще «Краснодар», «Рубин», «Ростов» тот же…

«Локо» на самом деле обладает очень приличным составом: клубу удалось сохранить Алексея Миранчука, Ари, Мануэла Фернандеша, Соломона Кверквелию и остальных лидеров, при этом в команду пришел установивший рекорд по «сухим» минутам в РФПЛ в прошлом сезоне в составе «Ростова» голкипер Никита Медведев.

Уже на этой неделе красно-зеленые оформили еще один трансфер — купили у «Лиона» прекрасно знакомого российским болельщикам по многолетние выступления за грозненский тогда еще «Терек» поляка Мацея Рыбуся.

На левофлангового универсала, кстати, претендовал и ЦСКА, а также «Халл Сити» Леонида Слуцкого, но «Локомотив» оказался настойчивее, проворнее и конкретнее.

И все же даже отличный состав и опытный тренер не гарантируют «железнодорожникам» возвращения в число по-настоящему элитных клубов страны, а если этого не случится, кресло под Сёминым наверняка зашатается, потому и реагирует на все преодолевший седьмой десяток жизни наставник особенно остро.

У «Локомотива» всего неделю назад был 120-минутный суперкубковый, и к тому же неудачный, марафон против «Спартака», а во вторник — сложнейший матч первого тура с тульским «Арсеналом», по ходу которого стало очевидна проблема усталости.

Ту игру «Локо» выиграл, но теперь снова предстоит играть через два дня на третий. Впрочем, это же было ожидаемо, разве нет?

О том, что ЦСКА выступать в квалификации Лиги чемпионов, было известно заранее, а после жеребьевки стало понятно, что играть предстоит во вторник — повод для сдвига игры чемпионата вполне закономерный и очевидный.

Да, армейцы свой поединок первого тура против махачкалинского «Анжи» провели еще в субботу и имели больше времени на восстановление, но его у команды Виктора Гончаренко так и так было бы больше.

А по ходу сезона красно-синим придется сложнее, чем большинству соперников из-за еврокубкового графика. «Локомотив», выиграв Кубок страны, должен быть и сам готов к такому, а потому жаловаться на сложности из-за календаря, да еще и в начале сезона, просто неправильно.

Гончаренко не обладает большой обоймой игроков, сильно завися от здоровья своих лидеров. К счастью для специалиста все сейчас здоровы.

Речь, конечно, в большей степени о тех, кто создает креатив в атаке — Алане Дзагоеве, Витиньо, Марио Фернандесе, — однако возвращение Сергея Игнашевича в общую группу тоже является отличной новостью для главного тренера и болельщиков клуба.

В любом случае, дерби обещает быть жарким, и хотя по вывеске оно уступает противостояниям ЦСКА со «Спартаком», а по ажиотажу не сравнится со сражением спартаковцев в первом туре с «Динамо», удовольствия нейтральным болельщикам должно доставить не меньше.

Интересно, что в перерыве матча на «ВЭБ Арене» состоится прощание сербского вингера Зорана Тошича, много лет выступавшего за ЦСКА, с болельщиками армейцев.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 21.07.2017, 19:30 -:- Анжи Амкар

«Анжи» — «Амкар» (19.30 мск).

Встреча «Анжи» с «Амкаром» начнется в Каспийске на «Анжи-Арене» в то же время, что и московский матч. По сути, этот поединок будет в роли вторничной встречи «Локомотив» — «Арсенал», оставшейся в тени сражения «Динамо» со «Спартаком».

Но посмотреть на что будет и в этом поединке. И для махачкалинцев, и для пермяков матч второго тура является отличной возможностью разжиться очками, а поражения в играх первого тура с ЦСКА (1:3) и «Ахматом» (0:1) соответственно только усилят мотивацию футболистов.

Команда Александра Григоряна во второй раз на старте сезона сыграет на своем поле и должна выглядеть более убедительно, чем против вице-чемпионов страны.

В игре с ЦСКА «Анжи» временами смотрелся очень «вкусно», однако в целом дагестанцы оказались не готовы к этому матчу тактически, что несколько удивляет.

На этой неделе с «Анжи» сняли запрет на регистрацию новичков, но пока в Махачкале этим еще никак не воспользовались. Впрочем, новых футболистов в распоряжении Григоряна и так достаточно, а, например, Джаба Липартия и Вадим Афонин уже успели ярко проявить себя в игре первого тура.

«Амкару», которому напротив дважды подряд приходится на старте сезона играть на выезде, в Каспийске должно быть явно легче, чем в Грозном.

На «Ахмат Арене» проходила презентация нового названия грозненской команды с Роналдиньо и звездами российского шоу-бизнеса, и было ощущение, что хозяева просто не имеют права не выиграть.

Они и выиграли, переиграв пермский коллектив по делу, несмотря на лишь один мяч преимущества, но теперь, без такого сумасшедшего давления, команда Гаджи Гаджиева должна сыграть лучше.

Главной проблемой красно-черных является, как всегда финансовый вопрос, из-за которого коллектив практически не усилился. Впрочем, и имеющийся в распоряжении Гаджиева состав способен решать задачу сохранения прописки в элите, а уж этот главный тренер умеет выстраивать командную игру.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Анжи» — 1:0.