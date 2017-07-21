Прощание славянина. ЦСКА и «Локомотив» откроют второй тур РФПЛ
21 июля матчами ЦСКА — «Локомотив» и «Анжи» — «Амкар» откроется второй тур чемпионата Российской футбольной
Премьер-лиги. Эмоции от переноса столичного дерби с субботы на пятницу уже схлынули, уступив первое место интересным новостям из команд-участниц первого игрового дня уикенда. Ну, а главным событием дня станет прощание Зорана Тошича с болельщиками ЦСКА.
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ЦСКА — «Локомотив» (19.30 мск).
Первые два матча второго тура
Изначально встреча должна была пройти на день позже, так значилось в проекте календаря, разосланного в клубы РФПЛ перед сезоном, а потому у «Локомотива» перенос игры на один день вызвал непонимание.
Особенно негодовал главный тренер команды Юрий Сёмин, в своей пламенной речи договорившийся даже до того, что «ЦСКА отлично составляет календарь».
И хотя эмоции главного тренера вполне можно понять, фактическая сторона вопроса в его трактовке вызывает сомнения.
Официально перед «Локомотивом» стоит задача попадания в еврокубки, но по слухам, которыми, как известно, Земля полнится, речь на самом деле идет о внутренней цели попасть в тройку лучших команд чемпионата.
То есть «железнодорожники» должны, на секундочку, обойти как минимум
«Локо» на самом деле обладает очень приличным составом: клубу удалось сохранить Алексея Миранчука, Ари, Мануэла Фернандеша, Соломона Кверквелию и остальных лидеров, при этом в команду пришел установивший рекорд по «сухим» минутам в РФПЛ в прошлом сезоне в составе «Ростова» голкипер Никита Медведев.
Уже на этой неделе
На левофлангового универсала, кстати, претендовал и ЦСКА, а также «Халл Сити» Леонида Слуцкого, но «Локомотив» оказался настойчивее, проворнее и конкретнее.
И все же даже отличный состав и опытный тренер не гарантируют «железнодорожникам» возвращения в число
У «Локомотива» всего неделю назад был 120-минутный суперкубковый, и к тому же неудачный, марафон против «Спартака», а во вторник — сложнейший матч первого тура с тульским «Арсеналом», по ходу которого стало очевидна проблема усталости.
Ту игру «Локо» выиграл, но теперь снова предстоит играть через два дня на третий. Впрочем, это же было ожидаемо, разве нет?
О том, что ЦСКА выступать в квалификации Лиги чемпионов, было известно заранее, а после жеребьевки стало понятно, что играть предстоит во вторник — повод для сдвига игры чемпионата вполне закономерный и очевидный.
Да, армейцы свой поединок первого тура против махачкалинского «Анжи» провели еще в субботу и имели больше времени на восстановление, но его у команды Виктора Гончаренко так и так было бы больше.
А по ходу сезона
Гончаренко не обладает большой обоймой игроков, сильно завися от здоровья своих лидеров. К счастью для специалиста все сейчас здоровы.
Речь, конечно, в большей степени о тех, кто создает креатив в атаке — Алане Дзагоеве, Витиньо, Марио Фернандесе, — однако возвращение Сергея Игнашевича в общую группу тоже является отличной новостью для главного тренера и болельщиков клуба.
В любом случае, дерби обещает быть жарким, и хотя по вывеске оно уступает противостояниям ЦСКА со «Спартаком», а по ажиотажу не сравнится со сражением спартаковцев в первом туре с «Динамо», удовольствия нейтральным болельщикам должно доставить не меньше.
Интересно, что в перерыве матча на «ВЭБ Арене» состоится прощание сербского вингера Зорана Тошича, много лет выступавшего за ЦСКА, с болельщиками армейцев.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
«Анжи» — «Амкар» (19.30 мск).
Встреча «Анжи» с «Амкаром» начнется в Каспийске на «Анжи-Арене» в то же время, что и московский матч. По сути, этот поединок будет в роли вторничной встречи «Локомотив» — «Арсенал», оставшейся в тени сражения «Динамо» со «Спартаком».
Но посмотреть на что будет и в этом поединке. И для махачкалинцев, и для пермяков матч второго тура является отличной возможностью разжиться очками, а поражения в играх первого тура с ЦСКА (1:3) и «Ахматом» (0:1) соответственно только усилят мотивацию футболистов.
Команда Александра Григоряна во второй раз на старте сезона сыграет на своем поле и должна выглядеть более убедительно, чем против
В игре с ЦСКА «Анжи» временами смотрелся очень «вкусно», однако в целом дагестанцы оказались не готовы к этому матчу тактически, что несколько удивляет.
На этой неделе с «Анжи» сняли запрет на регистрацию новичков, но пока в Махачкале этим еще никак не воспользовались. Впрочем, новых футболистов в распоряжении Григоряна и так достаточно, а, например, Джаба Липартия и Вадим Афонин уже успели ярко проявить себя в игре первого тура.
«Амкару», которому напротив дважды подряд приходится на старте сезона играть на выезде, в Каспийске должно быть явно легче, чем в Грозном.
На «Ахмат Арене» проходила презентация нового названия грозненской команды с Роналдиньо и звездами российского
Они и выиграли, переиграв пермский коллектив по делу, несмотря на лишь один мяч преимущества, но теперь, без такого сумасшедшего давления, команда Гаджи Гаджиева должна сыграть лучше.
Главной проблемой
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Анжи» — 1:0.
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