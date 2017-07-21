Новые спонсоры появились у ФК «Ростов»
Финансировать клуб будет инвестиционная компания и банк.
Новые спонсоры появились у футбольного клуба «Ростов».
Как сообщает
Согласно информации из официальных источников, спонсором клуба станет также «Промсвязьбанк».
По словам председателя правления кредитной организации Дмитрия Ананьева, банк принял решение выделить средства для ФК «Ростов» и намерен осуществлять спонсорскую помощь в дальнейшем.
Ранее спонсором донского клуба стала букмекерская компания «Бетринг», работающая под брендом Parimatch.
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