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21 июля 2017, 10:17 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Ростов-на-Дону

Новые спонсоры появились у ФК «Ростов»

Финансировать клуб будет инвестиционная компания и банк.

Новые спонсоры появились у футбольного клуба «Ростов».

Как сообщает пресс-служба донской команды, официальным инвестиционная компания ООО «Южный капитал».

Согласно информации из официальных источников, спонсором клуба станет также «Промсвязьбанк».

По словам председателя правления кредитной организации Дмитрия Ананьева, банк принял решение выделить средства для ФК «Ростов» и намерен осуществлять спонсорскую помощь в дальнейшем.

Ранее спонсором донского клуба стала букмекерская компания «Бетринг», работающая под брендом Parimatch.
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