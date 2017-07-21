Канал питерского «Зенита» снял фильм о Хабаровске
Петербуржцы рассказали про сам город и встречу с местной командой.
Напомним, что 16 июля в краевой столице «СКА-Хабаровск» сыграл с «Зенитом». Дебют хабаровчан в
Первое, что поразило авторов ролика, — теплая солнечная погода.
«Мы думали, что нам повезло с погодой. Да, типичная мысль для петербуржца, который попал в любой город на планете, где
Внимание журналистов привлекли скульптуры персонажей из советских мультфильмов на городских прудах, а вот впечатляющей архитектуры корреспонденты в Хабаровске не заметили. В Краснофлотском районе съемочная группа «Зенит-ТВ» взобралась на «Башню Инфиделя» и продемонстрировала панораму Амурского моста, изображенную на пятитысячной купюре.
Как утверждают авторы фильма, Хабаровск — спортивный город, в котором чувствуется дух Азии, а если здесь встать на цыпочки, то можно увидеть Китай.
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