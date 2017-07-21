Канал питерского «Зенита» снял фильм о Хабаровске

Мини-фильм о Хабаровске сняли корреспонденты «Зенит-ТВ» — канала питерского футбольного клуба «Зенит», сообщает портал «Губерния». Съемочная группа прошла по центру города, пообщалась с болельщиками на стадионе имени Ленина, а также побывала в Северном микрорайоне.

Напомним, что 16 июля в краевой столице «СКА-Хабаровск» сыграл с «Зенитом». Дебют хабаровчан в Премьер-лиге вызвал ажиотаж — билеты на игру раскупили за два дня.

Первое, что поразило авторов ролика, — теплая солнечная погода.

«Мы думали, что нам повезло с погодой. Да, типичная мысль для петербуржца, который попал в любой город на планете, где почему-то не льют дожди. Но на самом деле для Хабаровска безоблачное небо — это нормально, — удивляется ведущий “Зенит-ТВ”. — Количество солнечных дней в году здесь может достигать трехсот».

Внимание журналистов привлекли скульптуры персонажей из советских мультфильмов на городских прудах, а вот впечатляющей архитектуры корреспонденты в Хабаровске не заметили. В Краснофлотском районе съемочная группа «Зенит-ТВ» взобралась на «Башню Инфиделя» и продемонстрировала панораму Амурского моста, изображенную на пятитысячной купюре.

Как утверждают авторы фильма, Хабаровск — спортивный город, в котором чувствуется дух Азии, а если здесь встать на цыпочки, то можно увидеть Китай.