Василий Уткин: У СКА-Хабаровск есть свои преимущества, но им будет сложно играть на выезде

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Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» хорошо сыграна, ее игроки хорошо понимают друг друга. Однако на выезде хабаровчанам будет играть сложно из-за недостатка скорости и поворотливости, сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве футбольный комментатор Василий Уткин.

Ранее агентство сообщало, что «Зенит» выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче первого тура РФПЛ. Встреча проходила на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0.

Телекомментатор признался, что имеет довольно смутные представления о потенциале и возможностях команды из Хабаровска.

— Пока, конечно, это команда первого дивизиона. В премьер-лиге ей пока не хватает скорости и разворотливости.

Запомнился удар аргентинского нападающего Хуана Лескано, но это всего лишь эпизод.

Думаю, на выезде хабаровчанам будет очень сложно бороться, — подчеркнул Василий Уткин.

По его словам, победа «Зенита» была закономерной, питерская команда переиграла хабаровчан на классе.

— Даже если бы «СКА-Хабаровск» забил первым, шансов с такой серьезной командой, как «Зенит», у него не было. Тем более «Зенит» недавно серьезно укрепил состав, у всех его игроков есть серьезная мотивация, — отметил Василий Уткин.

Между тем, у команды из Хабаровска, по мнению эксперта, есть свои преимущества.

— Эта команда в последнее время не сильно изменилась, ее игроки неплохо понимают друг друга. Я посмотрел внимательно их игру с «Зенитом», думаю, если в дальнейшем команда сохранит место в премьер-лиге, это уже будет неплохой результат, — сказал эксперт.

Василий Уткин отказался давать прогноз на следующий матч команды «СКА Хабаровск» с тульским «Арсеналом».

— В этом сезоне я еще не видел ни одной игры команды из Тулы. Воздержусь от комментариев. Думаю, для хабаровчан это будет серьезной игрой — для них это первый матч в премьер-лиге на выезде, — заключил комментатор.

Справка: УТКИН Василий Вячеславович (6 марта 1972, Балашиха, Московская область) — российский спортивный журналист и телекомментатор, теле— и радиоведущий, шоумен, актер, один из совладельцев портала sports.ru.

Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года — сотрудник телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года — комментатор телеканала Eurosport.