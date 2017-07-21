Георгий Наваловский возвращается в «СКА-Хабаровск»
Опытный защитник всегда мечтал сыграть в российской
Премьер-лиге.
Хорошо известный хабаровским болельщикам игрок Георгий Наваловский вновь собирается выступать за армейцев, несмотря на то, что действующий контракт с «Нефтчи» из Баку у него не закончился, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Своё слово сказала разница в чемпионатах, — подчеркнул Георгий Наваловский. — Всегда мечтал играть в российской
В течение своей карьеры Георгий также играл за грузинские «Динамо» (Тбилиси), «Олимпи», «Дилу», российские клубы «Анжи», «Волга», «Химки», «Металлург-Кузбасс», «Тосно», греческую «Верию», азербайджанские команды «Интер» и «Нефтчи». В составе «Интера» становился чемпионом Азербайджана.
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