Георгий Наваловский возвращается в «СКА-Хабаровск»

Хорошо известный хабаровским болельщикам игрок Георгий Наваловский вновь собирается выступать за армейцев, несмотря на то, что действующий контракт с «Нефтчи» из Баку у него не закончился, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Своё слово сказала разница в чемпионатах, — подчеркнул Георгий Наваловский. — Всегда мечтал играть в российской Премьер-лиге. Я благодарен руководству и тренерам «Нефтчи» за то, что они меня поняли и дали согласие на мой переход. Напомним, что Георгий Наваловский выступал за хабаровский СКА в сезонах-2012/13 и 2013/14, а также весной 2016 года. Сыграл в общей сложности 54 матча и забил один гол.



В течение своей карьеры Георгий также играл за грузинские «Динамо» (Тбилиси), «Олимпи», «Дилу», российские клубы «Анжи», «Волга», «Химки», «Металлург-Кузбасс», «Тосно», греческую «Верию», азербайджанские команды «Интер» и «Нефтчи». В составе «Интера» становился чемпионом Азербайджана.