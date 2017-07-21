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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30450124/
21 июля 2017, 3:10 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Георгий Наваловский возвращается в «СКА-Хабаровск»

Опытный защитник всегда мечтал сыграть в российской Премьер-лиге.

Хорошо известный хабаровским болельщикам игрок Георгий Наваловский вновь собирается выступать за армейцев, несмотря на то, что действующий контракт с «Нефтчи» из Баку у него не закончился, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Своё слово сказала разница в чемпионатах, — подчеркнул Георгий Наваловский. — Всегда мечтал играть в российской Премьер-лиге. Я благодарен руководству и тренерам «Нефтчи» за то, что они меня поняли и дали согласие на мой переход. Напомним, что Георгий Наваловский выступал за хабаровский СКА в сезонах-2012/13 и 2013/14, а также весной 2016 года. Сыграл в общей сложности 54 матча и забил один гол.

В течение своей карьеры Георгий также играл за грузинские «Динамо» (Тбилиси), «Олимпи», «Дилу», российские клубы «Анжи», «Волга», «Химки», «Металлург-Кузбасс», «Тосно», греческую «Верию», азербайджанские команды «Интер» и «Нефтчи». В составе «Интера» становился чемпионом Азербайджана.
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