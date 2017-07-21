Ари, Дзагоев, Кокорин. Кто выиграет гонку за 50-м голом?

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0 поражений потерпел «Краснодар» в домашних матчах чемпионата под руководством Игоря Шалимова. В 12 встречах «быки» одержали шесть побед при шести ничьих (мячи 18−9).

1 очко набрал «Рубин» в матчах против «Зенита» после ухода из клуба Курбана Бердыева (+0−1−6, мячи 7−21). Питерцы имеют значительное преимущество и по общему балансу (+14=8−8, мячи 52−40).

1 футболист, принимавший участие в последнем на данный момент матче «Анжи» и «Амкара» (1 декабря 2016 года), продолжает выступать за махачкалинцев. В клубе из Дагестана остался только Магомед Мусалов, еще 13 игроков команду покинули.

2 раза «Спартак» обыграл «Уфу» в рамках чемпионата России (+2=1−3, мячи 9−10). Любопытно, что оба успеха пришлись на гостевые встречи. В 2014 году красно-белые оказались сильнее в Перми (2:1), а в 2017-м — в столице Башкирии (3:1).

3 участника чемпионата России могут в ближайшем туре забить свой 50-й гол в турнире. Ари 49 раз отличился в 175 матчах, Александр Кокорин — в 209, Алан Дзагоев — в 210.

3,75 гола за игру составляет средняя результативность «Зенита» в четырех последних домашних встречах против «Рубина». Сине-бело-голубые одержали три победы при одной ничьей (мячи 15−6).

4 из пяти последних матчей между ЦСКА и «Локомотивом» судил Сергей Карасев, назначенный главным арбитром пятничной встречи. Дважды победу праздновали армейцы, по разу были зафиксированы ничья и победа железнодорожников (мячи 8−3 в пользу ЦСКА).

6 последних домашних матчей против «Урала» завершались для «Динамо» сухой победой (мячи 17−0). Безголевая серия уральцев на динамовском поле началась в июле 1993 года и составляет уже 596 минут.

7 сезонов подряд ЦСКА неизменно побеждает в первом домашнем матче чемпионата (мячи 14−2). Последним клубом, испортившим красно-синим болельщикам старт, остается «Томь». В 2009 году сибиряки выиграли в «Лужниках» со счетом 1:0.

8 матчей составляет самая продолжительная результативная серия на данный момент. Принадлежит она ЦСКА, который в последний раз не сумел забить в 23-м туре прошлого чемпионата «Ростову» (0:0). Тогда же в последний раз сыграл на ноль «Урал».

9 очков набрал «Арсенал» в трех домашних матчах против «СКА-Хабаровска» в первом дивизионе (мячи 9−1). В 2004 и 2013 годах туляки выиграли крупно (3:0 и 5:1), в 2015-м вырвали победу в компенсированное время (1:0).

20 месяцев не забивал в чемпионате России нападающий «Краснодара» Рикардо Лаборде перед тем, как принести победу над «Рубином». Колумбиец оформил второй дубль в составе «быков». Ранее он дважды отличался в кубковом поединке с рязанской «Звездой».

22 победы одержали в очном противостоянии в рамках чемпионатов России ЦСКА и «Локомотив», при девяти ничьих (мячи 71−57 в пользу армейцев). Кроме «Локо» красно-синие имеют ничейный баланс с «Зенитом» (+15=14−15, мячи 53−56) и «Балтикой» (+1=4−1, мячи 6−5), а отрицательный — с «Динамо» (+17=14−19, мячи 68−67) и «Океаном» (+1=1−2, мячи 4−6).

50 процентов голов за «Спартак» в чемпионате Лоренсо Мельгарехо забил в ворота «Уфы». Парагваец отличился в майском матче 2015 года (1:3) и апрельском 2016-го (3:1). Еще по разу Мельгарехо огорчил «Терек» и «Урал».

85,2 процента составила точность передач игроков «Зенита» в матче первого тура против «СКА-Хабаровск». По этому показателю питерцы опередили имеющий второй результат «Ахмат» почти на три процента.

297 голов забил в чемпионатах России «Краснодар» (+89=54−52, мячи 297−214). Юбилей «быки» могут отпраздновать уже во втором туре, если трижды огорчат дебютанта премьер-лиги «Тосно».

811 дней «Ростов» не знает поражений на своем стадионе (+22=9−0, мячи 47−12). В последний раз ростовчане уступили на поле «Олимпа-2» «Тереку» 2 мая 2015 года (0:1).