Бердыев к Манчини не готовится. Что происходит в «Рубине» перед выездом в Питер

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Столица Татарстана до сих пор отходит от домашнего поражения в первом туре. Да, никто из болельщиков не ждал, что казанцы сходу начнут феерить, а трибуны скандировать «Мужиклар» («мужики» по-татарски — Прим. «СЭ»), но в 0:2 к перерыву не верили даже самые жесткие пессимисты. И это ещё при том, что «Краснодар» играл без травмированных Смолова и Мамаева.

Новость о том, что наставник «Зенита» Роберто Манчини отказался от общения с журналистами в преддверии игры с «Рубином», породила вопросы: итальянец темнит, он чем-то недоволен или решил не давать соперникам крохи информации? На этом фоне казалось, что Бердыев не подпустит журналистов к своей команде и на километр. Наставнику «Рубина» уже за 60 и люди редко меняются в этом возрасте. Однако, видимо, правы были люди, которые говорили, что из «Ростова» тренер вернулся другим человеком. Не исключаю, что скоро это закончится, но пока Курбан Бердыев действительно не отказывает в коротком общении.

ДОГОВОР С НАВАСОМ

Глядя на то, как форвард «быков» Лаборде ускользал от обороны казанцев, казалось, что им управляет какой-то джойстик. Дважды защитники у Бердыева так не проваливаются, даже если там манекены. Видимо, поэтому с новой силой заговорили о возвращении Сесара Наваса, который сейчас находится в Испании рядом с заболевшим отцом.

— Мы надеемся на то, что Навас вернется, — сказал Бердыев. — Я его понимаю как сына. Думаю, любой человек так бы поступил. Когда мы расставались, он говорил, что если после операции, дай бог, с отцом все будет хорошо, мы вернемся к диалогу о возвращении в «Рубин».

Сам Навас сказал, что ясность наступит к 15−20 августу.

Пока же на месте испанца играет Тарас Бурлак, который, видимо, в Питере точно не появится. Защитник, посредственно проведший матч с «Краснодаром», ещё и травмировался.

Зато у его партнёра по центру обороны Руслана Камболова настроение боевое.

— «Рубин» не может победить «Зенит» уже семь матчей? — переспрашивает Руслан. — Думаю, все эти матчи были разными. Возможно, «Зениту» где-то больше везло, моменты лучше реализовывали. Сложно сказать. Надеюсь, что победим в восьмом.

ДУЭЛЬ

Матч в Петербурге рассматривают ещё и как тренерскую дуэль Манчини и Бердыева. Наставник казанцев никогда не стеснялся говорить, что черпал тактические задумки именно у итальянских тренеров, выделяя работу Арриго Сакки. В последнее же время Бердыев плотно общается с Карло Анчелотти и Маурицио Сарри — безумно любопытно! Но рулевой «Рубина» пока даже не приоткрыл карты.

— Манчини — серьезный тренер. К чему готовитесь?

— Я бы не сказал, что мы готовимся к Манчини. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника.

Во втором туре у Бердыева будет больше пространства для маневра. Особенно это касается средней линии, где дисквалификацию отбыли Алекс Сонг и Мийо Цакташ. Эта связка на сборах в Австрии как раз наигрывалась в опорной зоне.

Перед началом сезона Курбан Бердыев сказал, что к тяжёлому календарю на старте относится нормально, но в случае неудачи в Петербурге можно отпустить соперников на уже очень приличное расстояние.

Артур ЕНИКЕЕВ

Из Казани.