Бердыев к Манчини не готовится. Что происходит в «Рубине» перед выездом в Питер
Помимо битвы ЦСКА — «Локо», во втором туре крайне любопытна дуэль Роберто Манчини и Курбана Бердыева в матче «Зенит» — «Рубин». «СЭ» рассказывает о том, как к матчу готовятся казанцы.
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Видимо, что-то случилось...
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Столица Татарстана до сих пор отходит от домашнего поражения в первом туре. Да, никто из болельщиков не ждал, что казанцы сходу начнут феерить, а трибуны скандировать «Мужиклар» («мужики»
Новость о том, что наставник «Зенита» Роберто Манчини отказался от общения с журналистами в преддверии игры с «Рубином», породила вопросы: итальянец темнит, он
ДОГОВОР С НАВАСОМ
Глядя на то, как форвард «быков» Лаборде ускользал от обороны казанцев, казалось, что им управляет
— Мы надеемся на то, что Навас вернется, — сказал Бердыев. — Я его понимаю как сына. Думаю, любой человек так бы поступил. Когда мы расставались, он говорил, что если после операции, дай бог, с отцом все будет хорошо, мы вернемся к диалогу о возвращении в «Рубин».
Сам Навас сказал, что ясность наступит к 15−20 августу.
Пока же на месте испанца играет Тарас Бурлак, который, видимо, в Питере точно не появится. Защитник, посредственно проведший матч с «Краснодаром», ещё и травмировался.
Зато у его партнёра по центру обороны Руслана Камболова настроение боевое.
— «Рубин» не может победить «Зенит» уже семь матчей? — переспрашивает Руслан. — Думаю, все эти матчи были разными. Возможно, «Зениту»
ДУЭЛЬ
Матч в Петербурге рассматривают ещё и как тренерскую дуэль Манчини и Бердыева. Наставник казанцев никогда не стеснялся говорить, что черпал тактические задумки именно у итальянских тренеров, выделяя работу Арриго Сакки. В последнее же время Бердыев плотно общается с Карло Анчелотти и Маурицио Сарри — безумно любопытно! Но рулевой «Рубина» пока даже не приоткрыл карты.
— Манчини — серьезный тренер. К чему готовитесь?
— Я бы не сказал, что мы готовимся к Манчини. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и
Во втором туре у Бердыева будет больше пространства для маневра. Особенно это касается средней линии, где дисквалификацию отбыли Алекс Сонг и Мийо Цакташ. Эта связка на сборах в Австрии как раз наигрывалась в опорной зоне.
Перед началом сезона Курбан Бердыев сказал, что к тяжёлому календарю на старте относится нормально, но в случае неудачи в Петербурге можно отпустить соперников на уже очень приличное расстояние.
Артур ЕНИКЕЕВ
Из Казани.
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