Сергей Фурсенко: Вокруг «Зенита» большой ажиотаж

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— В субботу нам предстоит первый домашний матч нового чемпионата на арене на Крестовском, — рассказал Фурсенко. — Теперь на стадионе может быть в три раза больше болельщиков, наблюдающих за играми «Зенита». Сегодня Роберто Манчини и руководством клуба построена практически новая команда. В первом туре «Зенит» показал очень приличную игру. Наши болельщики знают толк в футболе, поэтому ажиотаж вокруг первой домашней встречи достаточно большой. Нас это не может не радовать!

— Клуб арендует стадион у города?

— Мы будем арендовать арену на Крестовском пока не подпишем концессионное соглашение с городом о пользовании стадиона на 49 лет. Надо сказать, что наш стадион самый красивый, на котором я когда-либо бывал. Очень удобный для болельщиков, с любого места замечательно видно поле. Впечатляет то, что на Кубке конфедераций был побит рекорд посещаемости для международных матчей на одной арене. Ни один стадион в России столько болельщиков, почти 200 тысяч, не принимал даже за год. А у нас это получилось за небольшой временной отрезок. И это только начало.

К обновленному «Зениту» сейчас повышенный интерес. Возник ажиотажный спрос на билеты и абонементы. Мы сможем обеспечить этот спрос для всех желающих. Однако, чтобы не стоять в очередях, я бы рекомендовал болельщикам пользоваться интернет сервисами и приобретать билеты онлайн. Поскольку не все наши поклонники успевают к матчу с «Рубином» продлить и приобрести абонементы, то в случае если они пойдут на первый домашний матч по билету, его стоимость будет вычтена из стоимости абонемента, который они оформят впоследствии.

— На сколько процентов будет заполняться арена в новом сезоне?

— По тому, как идут продажи, ожидаем, что 6 августа, когда мы будем играть со «Спартаком», состоится аншлаг. Верю, что уже в этом сезоне новая арена «Зенита» установит рекорд не только по посещаемости международных встреч, но и по посещаемости домашних матчей команд российской премьер-лиги.

— Выручка тоже возрастает в разы?

— Конечно! «Петровский» вмещал около 20 тысяч. Теперь — больше 60-ти..

— Стадион полностью готов к РФПЛ. А к ЧМ-2018 на нем будет еще что-то меняться?

— Чемпионат мира в России принес стране новую современную футбольную инфраструктуру. Наша инновационная арена на 68 тысяч зрителей очень технологична и удобна. При этом к чемпионату мира будут создаваться и благоустраиваться ещё специальные зоны гостеприимства. Для болельщиков новый стадион — это отличный подарок.

— Сейчас вокруг «Зенита» ходит много трансферных слухов. Расскажите — сколько еще будет переходов?

— Надо понимать, что большинство слухов инициируется агентами, чтобы продвинуть своих игроков на трансферном рынке. Поэтому большая часть этих инсайдов в отношении «Зенита» не соответствует действительности. Не стоит забывать про лимит. У нас планируются как покупки, так и продажи. Селекционный штаб работает по полной программе. «Зенит» пополнился сильными российскими игроками. Приобретены очень сильные и молодые легионеры. Последующие шаги позволят в ближайшее время ещё больше повысить капитализацию клуба и получить дополнительные возможности для покупок и продаж на трансферном рынке. Клуб имеет большой опыт работы на футбольном рынке — приобретал легионеров, а потом за очень хорошие деньги продавал их в другие клубы. Опыт работы на рынке уже сейчас сделал клуб финансово устойчивым коммерчески успешным.