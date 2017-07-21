ЦСКА никого не покупает. Так и должно быть?

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КРИЗИС КАК ТРАДИЦИЯ

«Даже если мы не найдем новых футболистов, то вы, болельщики, станете нашим усилением».

«Сложно за умеренные деньги отыскать кандидатов, способных усилить ЦСКА. Не удастся получить форварда уровня Вагнера — пусть лучше тогда играет и прогрессирует Федя Чалов».

Эти две цитаты генерального директора армейцев Романа Бабаева, произнесенные на церемонии вручения серебряных медалей, многие поклонники восприняли как досрочные извинения руководства: трансферный вопрос, скорее всего, закрыт, сюрпризов ждать не стоит.

Однако точку все же ставить рано. Пусть вступил в новый сезон ЦСКА без новичков, вероятность приобретений сохраняется. Обязательны ли они сейчас? Вопрос, как показывает практика последних сезонов, философский. Перед началом каждого нового чемпионата мы дружно рассуждали о скромных финансовых возможностях клуба, предвещали возможный закат команды, а она все равно героически карабкалась на верхние строчки, выигрывала золото, либо попадала в Лигу чемпионов.

Финишные рывки, золотые или серебряные, смотрелись каждый раз эффектно, однако осуществлялись из последних сил. И следовали традиционные осенние спады, а также стабильно неудачные выступления в Лиге чемпионов.

Сейчас ЦСКА снова рискует наступить на старые грабли, даже несмотря на то, что Виктор Гончаренко здорово освежил и взбодрил команду.

При благополучном исходе отбора в Лигу чемпионов придется провести за пять с половиной месяцев 32 матча. Можно ли вытянуть такой насыщенный отрезок (а кто-то еще будет ездить по сборным) со столь короткой обоймой? Ведь по сравнению с началом прошлого сезона клуб ЦСКА лишился Ионова, Тошича, Еременко и Траоре (последняя потеря смешна, но все же). Получив взамен лишь Витинью и подрастающего Чалова.

Давайте разбираться, как с этим жить.

Мнение Соломатина: — Армейцам нужно решать трансферные задачи как на сегодняшний день, так и на завтрашний: ряд ключевых игроков в ближайшие год-два могут завершить карьеру. У клуба полный карт-бланш с точки зрения будущего лимита на легионеров, в действующем составе всего пять иностранцев, поэтому можно спокойно искать новичков на зарубежном рынке. Для решения внутренних задач теоретически может хватить и имеющихся ресурсов, а вот для успешного выступления в Лиге чемпионов необходимо как качественное усиление — для повышения среднего уровня команды, так и количественное — для глубины состава. Иначе традиционный спад в конце года неминуем.

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ

ЦЕНТР ОБОРОНЫ

Здесь все очень просто: с одной стороны, у красно-синих — самая сыгранная и опытная задняя линия в стране, с другой — уже который сезон подряд она дает постоянные сбои против мощных соперников, чаще — в международных турнирах (Лига чемпионов, Euro-2016), а иногда — и во внутреннем первенстве. Весной появилась надежда, что переход на новую схему снова превратил оборону ЦСКА в бронебойную крепость, но первый же матч нового чемпионата против «Анжи» преподнес неприятные сюрпризы.

Васин далеко не безгрешен, уступает в выборе позиции братьям, а в скорости, несмотря на возраст, не сильно превосходит. Неизвестно, смогут ли обойтись без травм и показывать стабильно высокий уровень Березуцкие и Игнашевич, продлившие контракт на сезон. А если и покажут, что дальше? Один защитник с высоким потенциалом на подмену здесь явно не помешает, хотя понятно, что новичок, если и придет, вряд ли станет сразу играть в стартовом составе. Но в тяжелый осенний период появление такого человека очень помогло бы с точки зрения пауз и восстановления.

Мнение Соломатина: — Если Гончаренко продолжит придерживаться тактики с тремя центральными защитниками, то нужно понимать: Березуцкие и Игнашевич, возможно, проводят последний сезон в большом футболе, и спустя какое-то время в команде на этой позиции могут остаться только Васин и Чернов. Также для центра обороны могут рассматриваться номинальные крайние — Щенников или Набабкин, у Кирилла подобный опыт уже есть.

Учитывая дефицит бюджета, стоит внимательнее отнестись к собственным резервам. Если Головин за полтора года превратился из талантливого паренька в одного из лучших футболистов чемпионата, почему бы не дать такой шанс Чернову и Алибекову? Поэтому резюме такое: новый центральный защитник нужен, но на перспективу — на которого можно полагаться не только сегодня-завтра, но и на много лет вперед. Как в свое время получилось с теми же Березуцкими и Игнашевичем. 28 — 30-летний футболист тут не подойдет.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ

ЛЕВЫЙ ФЛАНГ

Та самая позиция, где усиление требуется не для количества, а именно для качества. Можно оставить все как есть: делать ставку на Щенникова, держать в уме возможность отрядить налево Набабкина, Миланова и Головина, но в этом случае фланги команды останутся несимметричными в атакующих действиях. Если хочется сделать шажок вперед и получить схему 3−5−2 европейских образцов, а не скромных российских, новый футболист необходим. Но он должен быть очень высокого уровня и с хорошим творческим потенциалом. А это — большие деньги.

Мнение Соломатина: — Удивительно, но на этой позиции у ЦСКА наибольшее количество исполнителей: Щенников, Набабкин, Миланов, пробовались Головин и Жамалетдинов, недавно ушли Ткачев и Тошич. Только количество в качество пока не переросло. На левом фланге нужно усиление, не зря в межсезонье ходили слухи о Рыбусе и Аране.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ

НАПАДЕНИЕ

Пока не совсем понятно, в какой форме Оланаре — оправился ли окончательно от травмы, вернет ли бомбардирские навыки? Если тренерский штаб чувствует положительную динамику, то новый форвард команде особенно и не нужен. Витинью блистает, Чалов набирается опыта и уже в прошлом сезоне показал свои способности, а в первом туре Гончаренко отрядил в качестве второго форварда Дзагоева. А вот если нигериец не придет в себя, положение будет совсем другое…