ЦСКА и «Локомотив» сыграют в стартовом матче второго тура чемпионата России по футболу

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Матч между ЦСКА и «Локомотивом» был перенесен с субботы из-за предстоящего дебюта армейцев в еврокубковом сезоне. ЦСКА первым из российских клубов проведет международный официальный матч. Во вторник армейцам предстоит в гостях сыграть с греческим клубом АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Оба столичных клуба стартовали в чемпионате страны с побед. Армейцы в гостях обыграли «Анжи» со счетом 3:1, хотя и испытали проблемы в обороне. Махачкалинцы не сумели использовать свои шансы, и команда Виктора Гончаренко победила достаточно уверенно.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 21.07.2017, 19:30 -:- ЦСКА Локомотив М

ЦСКА начал новый сезон без новичков, потеряв при этом сербского хавбека Зорана Тошича, у которого закончился контракт. Гончаренко в матче с «Анжи» дал понять, что будет доверять молодежи — во втором тайме на замену вышли 20-летний Тимур Жамалетдинов, а также Федор Чалов и Константин Кучаев, которые на год моложе. При этом белорусский наставник ЦСКА использовал новый вариант в атаке, когда Алан Дзагоев фактически выполнял роль нападающего.

По подобной схеме начал сезон и «Локомотив», который провел уже два матча. Уступив «Спартаку» во встрече за Суперкубок России (1:2), команда Юрия Семина затем не без труда взяла верх над тульским «Арсеналом» (1:0), когда единственный мяч провел грузинский защитник Соломон Кверквелия. Семин также определил своего самого креативного полузащитника Алексея Миранчука в атаку, где он помогал бразильцу Ари (в ЦСКА эту роль выполняет Витиньо).

В прошлом сезоне ЦСКА нанес «Локомотиву» самое крупное поражение в сезоне — 4:0. Матч состоялся на домашнем стадионе ЦСКА 26 апреля, и еще до перерыва армейцы забили три мяча в ворота Гилерме. Предстоящая встреча пройдет на «ВЭБ-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев из Москвы. Победитель матча единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата.

Гаджиев приедет в Дагестан

В 19:30 мск на «Анжи-Арене» махачкалинский клуб начнет встречу с «Амкаром», который тренирует дагестанский специалист Гаджи Гаджиев. Обе команды начали сезон с поражений — «Анжи» на своем поле уступил ЦСКА, пермяки в гостях проиграли «Ахмату» (0:1). «Анжи» вновь серьезно обновил состав, хотя и в целом провел неплохой матч против армейцев в атаке. Пермяки представили в Грозном лишь двух новичков — голкипера Артура Нигматуллина и защитника Михаила Сивакова, но практически не создали проблем футболистам «Ахмата».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 2, 21.07.2017, 19:30 -:- Анжи Амкар

В прошлом сезоне «Анжи» и «Амкар» обменялись домашними победами, причем оба матча состоялись в 2016 году, когда махачкалинцев тренировал чешский специалист Павел Врба. В нынешнем году «Амкар» сумел одержать всего одну победу в 14 матчах — над «Зенитом», а безвыигрышная серия пермяков составляет уже 12 матчей за четыре месяца.

Главным арбитром матча «Анжи» — «Амкар» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Второй тур чемпионата России продолжится в субботу, когда сыграют «Зенит» — «Рубин» и «Краснодар» — «Тосно». В воскресенье встречаются «Уфа» — «Спартак», «Динамо» — «Урал» и «Ростов» — «Ахмат», в понедельник состоится встреча «Арсенала» и хабаровского СКА.