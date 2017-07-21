Главная проблема «Локомотива»

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Говорят, Юрий Семин стал одним из последних, кто узнал о покупке защитника Мачея Рыбуса. Вплоть до подписания контракта поляк ни разу не общался с тренером. Эпизод, который ярко характеризует обстановку в московском клубе.

В конце июня президент железнодорожников Илья Геркус дал развернутое интервью «СЭ». Тема Семина стала основной. Несмотря на то что многие острые углы были сглажены, между строк все очень легко читается.

И Семина, честно говоря, жаль.

Вот несколько цитат.

О том, что было бы с Семиным, если бы не победа в Кубке.

Цитата В этом случае Юрий Павлович сам бы, думаю, иначе оценил итоги сезона. Возможно, и не остался бы главным тренером.

О цели попасть в пятерку в нынешнем сезоне.

Цитата Сейчас поставлены не самые амбициозные задачи, и таким образом тренеру дана возможность немного рисковать. Цель была сформулирована в том числе и для того, чтобы тренер мог идти на определенный риск, ставя в состав молодежь и раскрывая талант своих воспитанников.

О том, что будет, если «Локо» не окажется в топ-5 через 10 туров.

Цитата Что касается его пребывания на посту главного тренера, то, безусловно, результаты будут учтены при принятии решения, так же, как учтено и его собственное мнение.

О поиске замены для Семина.

Цитата Будучи большим клубом, с амбициями и перспективой развития, мы, безусловно, рассматривали разные сценарии. Уместно иметь запасные варианты на тот случай, к примеру, если главный тренер не захочет продлить контракт.

Если все это уместить в одно предложение, с моей точки зрения, получается следующее:

Цитата Хотели уволить Семина, но он выиграл Кубок, поэтому не сделали этого, но все равно у нас есть запасной вариант, потому что если после трети чемпионата “Локомотива” не будет в пятерке, мы расстанемся, при этом наше требование — ставить в состав молодых и рисковать.

Легко представить, в каком положении оказался главный тренер «Локо».

Если по-настоящему доверять воспитанникам и рисковать, шансов оказаться в пятерке немного. Если этого не делать — ты, выходит, саботируешь решение совета директоров, что тоже может иметь последствия.

Семин, судя по первым двум матчам, отчаянно ищет баланс. Рисковать — не рискует (матч со «Спартаком» — тому свидетельство), но те, кто подходит под определение своей молодежи, играют. Оба Миранчука и Баринов, например. А еще с «Арсеналом» на замену вышел 19-летний Лысов. То есть формальности соблюдены.

Плюс набрано три очка.

Но сама ситуация кажется дикой.

Я смотрю на состав «Локомотива» и понимаю, что при иных обстоятельствах команда могла бы претендовать на гораздо большее, чем место в пятерке. Не заниматься показательными выступлениями с каким-то риском и своими воспитанниками, а решать серьезные задачи. В этом случае, кстати, и вундеркинды (если они реально талантливы) подтянулись бы. Естественным, а не искусственным образом.

Вратарь сборной Гильерме, причем под ним сидит рекордсмен Медведев. Защитник топ-уровня Чорлука. Лучший российский опорник Игорь Денисов, далее Мануэл Фернандеш, которого по итогам прошлого сезона сами футболисты РФПЛ включили в десятку лучших игроков всего чемпионата. Еще чуть выше Алексей Миранчук, а на острие Ари.

Мощнейший хребет — то, вокруг чего строится любая команда.

Да, сейчас ось повреждена — травмирован Чорлука. Не хватает центрфорвада на смену Ари, ведь бразилец тоже может получить повреждение или дисквалификацию. Прихрамывает «Локо» и на флангах (снова травма — Виталия Денисова), хотя с покупкой Рыбуса проблем должно стать меньше.

Но эти трудности не кажутся непреодолимыми. В отличие от многих других клубов, у «Локо» есть реально качественные исполнители, которые делают погоду. Есть костяк. И сейчас просто нужны люди для ротации.

Казалось бы, нормальная рабочая ситуация — при желании можно исправить, но в приоритете почему-то другое. Решение не внешних, а внутренних проблем — причем посреди сезона, когда все должны быть заодно.

Руководитель признает, что хотел уволить тренера, но помешал Кубок, а перед началом нового сезона говорит о наличии запасных вариантов. Тренеру ставят условия, которые невозможно выполнить. Два ключевых в клубе человека, очевидно, друг друга не понимают.

Вот это и есть главная проблема «Локомотива».