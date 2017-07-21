Главная проблема «Локомотива»
«Локомотив» все чаще позиционируется как
клуб-середняк, хотя его возможности позволяют претендовать на нечто большее. Почему же команда не используют весь свой потенциал?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Говорят, Юрий Семин стал одним из последних, кто узнал о покупке защитника Мачея Рыбуса. Вплоть до подписания контракта поляк ни разу не общался с тренером. Эпизод, который ярко характеризует обстановку в московском клубе.
В конце июня президент железнодорожников Илья Геркус дал развернутое интервью «СЭ». Тема Семина стала основной. Несмотря на то что многие острые углы были сглажены, между строк все очень легко читается.
И Семина, честно говоря, жаль.
Вот несколько цитат.
О том, что было бы с Семиным, если бы не победа в Кубке.
О цели попасть в пятерку в нынешнем сезоне.
О том, что будет, если «Локо» не окажется в топ-5 через 10 туров.
О поиске замены для Семина.
Если все это уместить в одно предложение, с моей точки зрения, получается следующее:
Легко представить, в каком положении оказался главный тренер «Локо».
Если
Семин, судя по первым двум матчам, отчаянно ищет баланс. Рисковать — не рискует (матч со «Спартаком» — тому свидетельство), но те, кто подходит под определение своей молодежи, играют. Оба Миранчука и Баринов, например. А еще с «Арсеналом» на замену вышел 19-летний Лысов. То есть формальности соблюдены.
Плюс набрано три очка.
Но сама ситуация кажется дикой.
Я смотрю на состав «Локомотива» и понимаю, что при иных обстоятельствах команда могла бы претендовать на гораздо большее, чем место в пятерке. Не заниматься показательными выступлениями с
Вратарь сборной Гильерме, причем под ним сидит рекордсмен Медведев. Защитник
Мощнейший хребет — то, вокруг чего строится любая команда.
Да, сейчас ось повреждена — травмирован Чорлука. Не хватает центрфорвада на смену Ари, ведь бразилец тоже может получить повреждение или дисквалификацию. Прихрамывает «Локо» и на флангах (снова травма — Виталия Денисова), хотя с покупкой Рыбуса проблем должно стать меньше.
Но эти трудности не кажутся непреодолимыми. В отличие от многих других клубов, у «Локо» есть реально качественные исполнители, которые делают погоду. Есть костяк. И сейчас просто нужны люди для ротации.
Казалось бы, нормальная рабочая ситуация — при желании можно исправить, но в приоритете
Руководитель признает, что хотел уволить тренера, но помешал Кубок, а перед началом нового сезона говорит о наличии запасных вариантов. Тренеру ставят условия, которые невозможно выполнить. Два ключевых в клубе человека, очевидно, друг друга не понимают.
Вот это и есть главная проблема «Локомотива».
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