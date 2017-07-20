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20 июля 2017, 23:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» объявил о переходе из «Эспаньола» защитника Виктора Альвареса

Тульский «Арсенал» объявил о трансфере из «Эспаньола» 24-летнего защитника Виктора Альвареса. Контракт подписан на два года.

«Испанец карьеру начинал в “Барселоне”, где он выступал за дублирующий состав. В 2007 году защитник принял решение перейти в другой каталонский клуб “Эспаньол”. Испанец долгое время играл во второй команде. С приходом на пост главного тренера “попугаев” Маурисио Почеттино Альварес стал чаще привлекаться к работе с главной командой, за которую в 2011 году дебютировал в матче испанской Ла Лиги.

На счету Виктора более 70 матчей в чемпионате Испании за “Эспаньол”, в которых он сделал семь голевых передач и отличился одним забитым мячом», — сообщается на сайте «Арсенала».

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