Тульский «Арсенал» объявил о переходе из «Эспаньола» защитника Виктора Альвареса

«Испанец карьеру начинал в “Барселоне”, где он выступал за дублирующий состав. В 2007 году защитник принял решение перейти в другой каталонский клуб “Эспаньол”. Испанец долгое время играл во второй команде. С приходом на пост главного тренера “попугаев” Маурисио Почеттино Альварес стал чаще привлекаться к работе с главной командой, за которую в 2011 году дебютировал в матче испанской Ла Лиги.



На счету Виктора более 70 матчей в чемпионате Испании за “Эспаньол”, в которых он сделал семь голевых передач и отличился одним забитым мячом», — сообщается на сайте «Арсенала».