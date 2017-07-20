«СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве
По информации «Чемпионата», «СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Хабаровске перед игрой 1-го тура РФПЛ состоялась встреча представителей двух клубов: спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, председателя попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадия Мкртычева и сенатора Виктора Озерова, представляющего край в Совете Федерации.
На встрече были достигнуты устные договорённости, что петербургский клуб будет помогать хабаровчанам в плане развития медицины, системы управления, выстраивать систему подготовки
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter