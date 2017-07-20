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20 июля 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве

По информации «Чемпионата», «СКА-Хабаровск» и «Зенит» договорились о взаимном сотрудничестве.

По информации Чемпионата <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и Зенит договорились о взаимном сотрудничестве. Увеличить
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В Хабаровске перед игрой 1-го тура РФПЛ состоялась встреча представителей двух клубов: спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, председателя попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадия Мкртычева и сенатора Виктора Озерова, представляющего край в Совете Федерации.

На встрече были достигнуты устные договорённости, что петербургский клуб будет помогать хабаровчанам в плане развития медицины, системы управления, выстраивать систему подготовки детско-юношеских команд.

Санкт-Петербург и Хабаровск являются городами-побратимами.

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