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20 июля 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Анжи» обыграли «Амкар» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» обыграли на своем поле пермский «Амкар» в матче второго тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча, прошедшая в четверг на поле махачкалинского клуба, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Камиль Закиров (61-я минута) и Камиль Агаларов (66), у гостей мяч забил Максим Жуковский (54).

Основные команды «Анжи» и «Амкара» встретятся друг с другом в рамках второго тура чемпионата России в пятницу, 21 июля. Встреча пройдет на «Анжи-Арене» и начнется в 19:30 мск.
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