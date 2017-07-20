Футболисты «Анжи» обыграли «Амкар» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в четверг на поле махачкалинского клуба, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Камиль Закиров (61-я минута) и Камиль Агаларов (66), у гостей мяч забил Максим Жуковский (54).

Основные команды «Анжи» и «Амкара» встретятся друг с другом в рамках второго тура чемпионата России в пятницу, 21 июля. Встреча пройдет на «Анжи-Арене» и начнется в 19:30 мск.