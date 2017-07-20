Футболисты «Анжи» обыграли «Амкар» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» обыграли на своем поле пермский «Амкар» в матче второго тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча, прошедшая в четверг на поле махачкалинского клуба, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Камиль Закиров (61-я минута) и Камиль Агаларов (66), у гостей мяч забил Максим Жуковский (54).
Основные команды «Анжи» и «Амкара» встретятся друг с другом в рамках второго тура чемпионата России в пятницу, 21 июля. Встреча пройдет на «Анжи-Арене» и начнется в 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter