Элвер Рахимич: Головину стоит попробовать свои силы в Европе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ЗЕНИТ» МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДАЖЕ МЕССИ

— Армейцы выиграли у «Анжи» абсолютно заслуженно, — начал Рахимич с впечатлений от первого тура. — У соперников тоже были моменты, но ресурс ЦСКА ощутим, все по делу.

— Удивил выход Дзагоева с первых минут в качестве нападающего?

— Нет. Алан — универсальный боец, настоящий исполнитель. Дзага может играть впереди на любой позиции. Вспомните, при Слуцком он часто и в опорной зоне выходил. Полузащитник опасен для соперников, и это нужно использовать.

— А Вернблума в роли атакующего полузащитника?

— Такое тоже случалось. Но все равно это стало неожиданностью для «Анжи». Сам Григорян признал, что не ожидал увидеть Алана в нападении.

— На что способен претендовать ЦСКА в этом сезоне с нынешним составом?

— Уверен, что ЦСКА будет бороться за первое место, другой задачи быть не может. При любом раскладе армейцы смогут обеспечить себе место в тройке.

— При этом в ЦСКА нет ни одного новичка. Большая проблема?

— Впереди у армейцев много встреч, предстоит играть по два раза в неделю. Конечно, скамейка должна быть длиннее. Одним и тем же футболистам тяжело проводить все матчи, в любом случае нужна ротация. Бесспорно, усиление необходимо.

С другой стороны, в текущих финансовых условиях ЦСКА приходится тяжело. Хотя кому сейчас легко? Все испытывают проблемы. Кроме «Зенита», он может позволить себе все, что угодно. Даже Месси, наверное!

— «Зенит» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне?

— Конечно. Нельзя забывать и про «Спартак». Эти две команды и ЦСКА разыграют между собой чемпионство. У остальных не хватит стабильности. Тот же «Локомотив» слабее по составу и армейцев, и тем более питерцев.

— Какие позиции нужно усилить армейцам?

— Любой сильный игрок будет полезен команде. Матчи в Лиге чемпионов уже на носу. Чтобы на равных биться с «Зенитом» и «Спартаком», необходимо несколько футболистов.

— Болельщики ЦСКА ждут нового футболиста на левый фланг.

— Думаю, что имеющиеся игроки пока справляются с работой на левой бровке. Там могут сыграть Щенников, Набабкин, Миланов. Однако было бы неплохо, если появится футболист уровня Фернандеса или даже выше. Но вы же понимаете, что сейчас очень тяжело найти сильного защитника за приемлемую сумму. А так, ЦСКА не помешает еще по игроку во все линии, кроме вратарской.

САМОЕ ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

— Гончаренко подтягивает много молодых игроков, воспитанников ЦСКА. Хороший знак?

— Это прекрасно. У нас очень талантливая плеяда игроков, и все имеют шанс пробиться в основной состав. Некоторые уже приносят настоящую пользу ЦСКА.

— Можно назвать это поколение футболистов самым сильным за последние 15 лет?

— Наверное, да. Не зря их так много оказалось в первой команде. Это не может не радовать.

— Вы работаете старшим тренером у ребят 2003 года рождения и помогаете Минько с 2000-м. Много в составе таких игроков, как Головин и Чалов?

— Есть перспективные мальчишки, и их достаточно много. Все зависит от их дальнейшего развития, и в том числе от нас, как тренеров.

— Гончаренко спрашивает вас о перспективных игроках?

— Да, иногда даже приходит на наши игры. Но большее взаимодействие идет с дублем.

— Сколько новых фамилий мы сможем услышать в ближайшее время?

— Уверен, что много. Но не хочу их сейчас называть, а то ребята зазнаются и бросят прогрессировать. Но действительно талантлы есть, скоро увидим их в дубле, а затем и в основе.

— Тошич недавно покинул команду. Разговаривали с ним?

— Мы общаемся. Он тяжело воспринял уход. Зоран столько лет отдал ЦСКА, привык к Москве, к коллективу. Это можно сравнить с уходом ребенка из семьи. Но такова жизнь. Уверен, что Тошич найдет команду, в которой продолжит показывать футбол высокого уровня.

— В игровом плане уход Тошича — потеря для ЦСКА?

— Тошич — профессионал, высококлассный футболист. Уход таких игроков всегда потеря. Но ЦСКА справится теми футболистами, которые есть в составе.

— Головин продолжает прогрессировать. По вашему мнению, игроку стоит уезжать в Европу или ему нужно еще набраться опыта в ЦСКА?

— Саша становится лидером как в ЦСКА, так и сборной России. Я очень рад за него. Уверен, он еще не достиг своего предела.

Скажу так — если есть предложение от топовой команды, то нужно уходить. Любому игроку хочется попробовать себя в Европе. Но нет смысла переходить в стан середняка. В этом случае лучше приносить пользу ЦСКА.

— По игровым качествам он созрел для переезда в Европу?

— Он показывает футбол экстра-класса, так что вполне созрел. Саша не потеряется в составе «Арсенала». В любом случае надо попробовать, почему нет? В Россию всегда можно вернуться. Глупо отказываться от предложений лучших команд мира, второй раз могут и не позвать.

БЕРЕЗУЦКИЙ УЖЕ 10 ЛЕТ ЗАКАНЧИВАЕТ КАРЬЕРУ

— Василий Березуцкий рассказал, что на 99 процентов закончит карьеру по окончании сезона…

— Да он это говорит уже лет 10! Вася шутит, не слушайте его (смеется) Думаю, братья будут играть еще лет пять. Тот же Игнашевич суперпрофессионал, он еще не один год может приносить пользу. ЦСКА не стоит паниковать и срочно искать новых защитников.

— В ЦСКА есть молодой защитник Никита Чернов. В перспективе ему по силам вытеснить из состава братьев и Игнашевича?

— Никита неплохо провел сезон в «Енисее». Ему нужно ждать свой шанс. Гончаренко предоставит Чернову свои минуты, ему лишь надо показать себя. Но пока он молод. А в перспективе все возможно.

— Витинью перед стартом первенства заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром премьер-лиги. Ему это по силам?

— Если будет играть так, как весной, то есть шанс забить много голов. Приятно, когда форвард ставит цель, к которой он стремится. У Витинью видно желание в глазах. Но самое главное, чтобы он приносил пользу ЦСКА. А забьет 10 или 20 голов — не так важно.

— Как считаете, прогресс бразильца — исключительно заслуга Гончаренко?

— Виктор Михайлович сильно помог ему, раскрыл его лучшие качества, показал, куда и в каком моменте нужно бежать. Прогресс форварда именно в плане того, как он стал мыслить на поле, очевиден.

— У Романа Еременко истек контракт с ЦСКА. Общаетесь с ним?

— Нет. Надеюсь, что он сможет вернуться в футбол после своей дисквалификации.

— ЦСКА правильно сделал, что не использовал возможность продления контракта с полузащитником?

— Ну как можно ждать игрока два года? Думаю, это правильное решение. Но по-человечески за него обидно. Рома очень хороший человек и футболист.

— Впереди матч с «Локомотивом». Весной ЦСКА разгромил железнодорожников со счетом 4:0. Случайно?

— ЦСКА абсолютно заслуженно разгромил «Локомотив». Со стороны показалось, что победа далась очень легко. Это была одна из лучших игр в прошлом сезоне. У железнодорожников не было ни единого шанса. Надеюсь, что так же будет и в пятницу.

— Думаете, возможно повторение результата?

— Почему нет? Хоть и начало сезона, ЦСКА уже выглядит мощно. Но в этот раз будет тяжело, железнодорожники настроены отомстить за тот результат.

«Локомотив» сейчас играет больше от обороны. Даже с «Арсеналом» не создал много моментов, туляки не заслуживали проигрыша. У железнодорожников проблемы с атакой. Поэтому все в руках ЦСКА.

— На следующей неделе уже первая игра с АЕК в Лиге чемпионов.

— Сложно судить об уровне игры греческой команды. Слышал, что наш Чосич перешел туда. Также знаю боснийца Враньеша, который выступал за «Краснодар» и «Аланию». Будет приятно увидеть их в Москве, обязательно пообщаюсь.

— В Афинах стоит жаркая погода. Не сыграет это на руку грекам, привыкшим к такому климату?

— Мне кажется, что нет. ЦСКА проводил тренировочный сбор в Австрии, где температура была больше 30 градусов. Ребята привыкли.

— ЦСКА по силам пройти в групповой этап?

— С АЕК будет нелегко. Но я уверен, что ЦСКА пройдет его. А дальше многое будет зависеть от жребия, ведь может попасться «Ливерпуль» или «Наполи»… Надеюсь, что армейцам повезет.