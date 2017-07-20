Удальцов: РФПЛ отказала «Динамо» и «Анжи» в обмене кругами

11 июля генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв поведал о договорённости с «Анжи» поменяться кругами и провести встречу первого круга в Москве: «Анжи» согласился поменяться с нами кругами. 12 августа мы будем играть с «Анжи» в Москве, а в Махачкале — зимой, когда будет плюсовая температура.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч Анжи - Динамо состоится 12 августа в Каспийске. РФПЛ отказала в обмене кругами клубам.</p>— Alexander Udaltsov (@AUdaltsov) <a href="https://twitter.com/AUdaltsov/status/888050224828227585">20 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>