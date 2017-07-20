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20 июля 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Удальцов: РФПЛ отказала «Динамо» и «Анжи» в обмене кругами

Начальник московского «Динамо» Александр Удальцов сообщил, что матч 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» пройдёт в Каспийске. РФПЛ отказала клубам в обмене кругами.

11 июля генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв поведал о договорённости с «Анжи» поменяться кругами и провести встречу первого круга в Москве: «Анжи» согласился поменяться с нами кругами. 12 августа мы будем играть с «Анжи» в Москве, а в Махачкале — зимой, когда будет плюсовая температура.

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