Удальцов: РФПЛ отказала «Динамо» и «Анжи» в обмене кругами
Начальник московского «Динамо» Александр Удальцов сообщил, что матч 6-го тура российской
Премьер-Лиги с «Анжи» пройдёт в Каспийске. РФПЛ отказала клубам в обмене кругами.
11 июля генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв поведал о договорённости с «Анжи» поменяться кругами и провести встречу первого круга в Москве: «Анжи» согласился поменяться с нами кругами. 12 августа мы будем играть с «Анжи» в Москве, а в Махачкале — зимой, когда будет плюсовая температура.
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