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20 июля 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бердыев: «Зенит» — амбициозный клуб, игра будет интересная

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии гостевого матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» рассказал, на что он делает основные акценты во время тренировочного процесса, и поделился мнением о петербургской команде и о ситуации с травмированными игроками.

Главный тренер Рубина <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> в преддверии гостевого матча 2-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Зенитом рассказал на что он делает основные акценты во время тренировочного процесса и поделился мнением о петербургской команде и о ситуации с травмированными игроками. Увеличить
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«Прежде всего восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе — тактические взаимодействия, стандарты.

«Зенит» — амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим. Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.

На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак прежде всего. Есть ещё два-три игрока, но, думаю, мы их подведём.

Что касается Саму Гарсии, то это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим, — заявил Бердыев, слова которого приводит официальный сайт «Рубина».

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