Бердыев: «Зенит» — амбициозный клуб, игра будет интересная
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии гостевого матча 2-го тура российской
Премьер-Лиги с «Зенитом» рассказал, на что он делает основные акценты во время тренировочного процесса, и поделился мнением о петербургской команде и о ситуации с травмированными игроками.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Прежде всего восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе — тактические взаимодействия, стандарты.
«Зенит» — амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим. Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего исходя из своей ситуации, и
На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак прежде всего. Есть ещё
Что касается Саму Гарсии, то это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим, — заявил Бердыев, слова которого приводит официальный сайт «Рубина».
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