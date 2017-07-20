«Прежде всего восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе — тактические взаимодействия, стандарты.



«Зенит» — амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим. Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.



На сегодняшний день, к сожалению, есть проблемные игроки. Бурлак прежде всего. Есть ещё два-три игрока, но, думаю, мы их подведём.

Что касается Саму Гарсии, то это наш игрок. Другое дело, что он два месяца практически ничего не делал, приехал в разобранном состоянии. Функциональное состояние оставляет желать лучшего. Посмотрим, — заявил Бердыев, слова которого приводит официальный сайт «Рубина».