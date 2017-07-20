Мутко призвал РФПЛ и клубы плотнее заняться проблемными вопросами при организации матчей

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд штрафов по итогам рассмотрения обстоятельств матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» и встречи первого тура чемпионата страны между «Динамо» и «Спартаком». «Спартак» и «Динамо» были наказаны на 250 тысяч рублей каждый за расовые оскорбления со стороны болельщиков. Также во время встречи команд на трибунах «Арены-Химки» произошло несколько драк, а травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что болельщики бело-голубых пытались спровоцировать с ним конфликт.

«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола, делегировала права на проведение чемпионата страны Российской футбольной премьер-лиге, и лига должна за это отвечать. Хочу подчеркнуть, права не только коммерческие, которыми они плохо пользуются, но и права по организации и проведению матчей и самого чемпионата. Прошел первый тур, и мы видим проблемные вопросы — это опять поведение болельщиков, расистские выходки, неумение организовать процесс. Мы хотели бы, чтобы клубы и лига занялись своими прямыми обязанностями», — прокомментировал ситуацию Мутко.

«Получается так, что после моего возвращения в футбол, связанного исключительно с чемпионатом мира, огромными долгами организации [РФС] и тупиком, в который они зашли, переделываются все ориентиры. На самом деле, не надо их переделывать — РФС делегировал права премьер-лиге, и задача по организации лежит на лиге и ее президенте Сергее Прядкине. Нас не устраивает, что РФС вынужден отвечать за премьер-лигу», — также отметил глава РФС.

Мутко отметил, что расизм не имеет ничего общего с культурой России: «Люди, которые любят Россию, должны думать о том, что мы — хозяева следующего чемпионата мира, надеюсь, это осознают все — и организаторы, и клубы, и футболисты, и болельщики. Мы надеемся на то, что те, кто рвались оскорбить Зобнина или скандировали эти оскорбительные речевки, понимают, что это страна с огромной культурой, что они глубоко ошибаются — расизм к этой культуре не имеет никакого отношения. Футбол принадлежит не только им».