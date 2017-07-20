Мутко призвал РФПЛ и клубы плотнее заняться проблемными вопросами при организации матчей
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Последние инциденты на матчах в России показывают, что Российской футбольной
премьер-лиге и клубам стоит плотнее заняться вопросами, связанными со всеми аспектами организации встреч. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В четверг
«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола, делегировала права на проведение чемпионата страны Российской футбольной
«Получается так, что после моего возвращения в футбол, связанного исключительно с чемпионатом мира, огромными долгами организации [РФС] и тупиком, в который они зашли, переделываются все ориентиры. На самом деле, не надо их переделывать — РФС делегировал права
Мутко отметил, что расизм не имеет ничего общего с культурой России: «Люди, которые любят Россию, должны думать о том, что мы — хозяева следующего чемпионата мира, надеюсь, это осознают все — и организаторы, и клубы, и футболисты, и болельщики. Мы надеемся на то, что те, кто рвались оскорбить Зобнина или скандировали эти оскорбительные речевки, понимают, что это страна с огромной культурой, что они глубоко ошибаются — расизм к этой культуре не имеет никакого отношения. Футбол принадлежит не только им».
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